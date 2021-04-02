Для туристов постоянно появляются новые направления. На этот раз Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпаниям SkyUp Airlines и МАУ летать по пяти маршрутам, которых раньше не было в их расписаниях.

Украинскому лоукостеру SkyUp позволили выполнять по два чартерных рейса в неделю из Киева в Ташкент, четыре раза в неделю из Киева в Хельсинки, три регулярных рейса в неделю из Киева в Бодрум. Еще авиалайнер будет летать из Львова в Баку дважды в неделю.

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При этом комиссия Госавиаслужбы аннулировала разрешение МАУ на полеты из Львова в Баку, чтобы предоставить его SkyUp. Зато отказала SkyUp в выходе на линию Киев – Лондон из-за отсутствия свободной квоты на этих направлениях.

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) теперь будут осуществлять полеты из Киева в Газипаша два раза в неделю. Также комиссия разрешила увеличить число полетов из Киева в Бодрум с трех до семи рейсов в неделю.

Отметим, ранее SkyUp начал продажу билетов на прямые рейсы Запорожье – Львов по очень приятной цене.

МАУ в летнем расписании планирует утроить частоту полетов на линии Киев – Стамбул. Также с 29 марта намерена возобновить рейсы из Одессы.