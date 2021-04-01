Новый аэропорт в Закарпатье: где будет располагаться и во сколько обойдется выбор места
Проектная организация нашла место для нового аэропорта Закарпатья. Об этом сообщил глава государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков.
Источник:avianews.com
По его словам, предложенное расположение позволяет использовать оба курса посадки. Именно поэтому самолетам не придется пересекать государственную границу для полетов в новый аэропорт. Однако, точного местоположения он так и не назвал.
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Следующий шаг – анализ всех потенциальных препятствий, дополнительных работ и завершения предварительного проектирования, – заявил Хомяков.
Как известно, проектант рассматривал пять вариантов размещения: три из них недалеко от Мукачево, два – у поселка Среднее в Ужгородском районе. Но несколько вариантов было отклонено. Дело в том, что в некоторых местах есть высотные препятствия на курсе посадки.
Выбор места для нового аэропорта обойдется государственному бюджету в 4,2 миллиона гривен. При выборе организация (подрядчиком является консорциум "Ленд Буд Проект ЮА") должна:
- сделать расчет на возможность приема самолетов Boeing 737 без ограничений
- определить ориентировочную площадь строительства
- рассчитать бюджет работ
После завершения предварительного проектирования начнется тендер по выбору проектанта нового аэродрома. На эти работы в государственном бюджете в 2021 году депутаты предусмотрели 30 миллионов гривен.
Отмечается, что в Закарпатской области ранее работали два аэропорта – в Ужгороде и Мукачево. Работа воздушных ворот в Ужгороде ограничена положением взлетно-посадочной полосы. Насчет Мукачево, работа аэропорта здесь невозможна из-за демонтированных плит с взлетно-посадочной полосы.
Напомним, еще в январе 2021 на Закарпатье был проведен аукцион предпроектных работ строительства аэропорта.
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