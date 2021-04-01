Проектная организация нашла место для нового аэропорта Закарпатья. Об этом сообщил глава государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилл Хомяков.

По его словам, предложенное расположение позволяет использовать оба курса посадки. Именно поэтому самолетам не придется пересекать государственную границу для полетов в новый аэропорт. Однако, точного местоположения он так и не назвал.

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Следующий шаг – анализ всех потенциальных препятствий, дополнительных работ и завершения предварительного проектирования, – заявил Хомяков.

Как известно, проектант рассматривал пять вариантов размещения: три из них недалеко от Мукачево, два – у поселка Среднее в Ужгородском районе. Но несколько вариантов было отклонено. Дело в том, что в некоторых местах есть высотные препятствия на курсе посадки.

Выбор места для нового аэропорта обойдется государственному бюджету в 4,2 миллиона гривен. При выборе организация (подрядчиком является консорциум "Ленд Буд Проект ЮА") должна:

сделать расчет на возможность приема самолетов Boeing 737 без ограничений

определить ориентировочную площадь строительства

рассчитать бюджет работ

После завершения предварительного проектирования начнется тендер по выбору проектанта нового аэродрома. На эти работы в государственном бюджете в 2021 году депутаты предусмотрели 30 миллионов гривен.

Отмечается, что в Закарпатской области ранее работали два аэропорта – в Ужгороде и Мукачево. Работа воздушных ворот в Ужгороде ограничена положением взлетно-посадочной полосы. Насчет Мукачево, работа аэропорта здесь невозможна из-за демонтированных плит с взлетно-посадочной полосы.

Напомним, еще в январе 2021 на Закарпатье был проведен аукцион предпроектных работ строительства аэропорта.