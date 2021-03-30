Зачем ехать поездом, если дешевле и комфортнее самолетом? Именно поэтому SkyUp начал продажу билетов на прямые рейсы Запорожье – Львов по очень приятной цене.

Новый маршрут авиалайнер запустит 29 мая. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам.

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Полет в одну сторону обойдется от 700 гривен, а проезд в купейном вагоне фирменного поезда №4 – 900 гривен.

Лоукостер будет летать вечером: вылет из Запорожья в 18:20, а прилет во Львов в 19:50. Рейсы из Львова запланированы на 20:50 с прибытием в Запорожье в 22:20.

Отмечается, что самый дешевый тариф Basic включает перевозку только ручной клади с весом до 9 килограмм и габаритами до 55х40х20 сантиметров. Тариф Standard (от 1300 гривен в одну сторону) – один чемодан с весом до 23 килограммов и выбор места.



Авиабилеты Запорожье – Львов можно купить на​ сайте SkyUp

Также на летнюю навигацию 2021 года авиаперевозчик анонсировал еще три внутренних линии: Запорожье – Одесса, Харьков – Одесса, Львов – Одесса.

Напомним, ранее SkyUp Airlines заявил, что открывает рейсы в Ларнаку из Киева, Харькова и Запорожья. Первый рейс запланирован на 17 апреля.

Лоукостер открыл для украинских туристов еще одно направление Киев – Белград.

Кроме того, еще начнет летать из Харькова и Запорожья в турецкий город Стамбул.