Навіщо їхати потягом, якщо дешевше і комфортніше літаком? Саме тому SkyUp розпочав продаж квитків на прямі рейси Запоріжжя – Львів з дуже приємною ціною.

Новий маршрут авіалайнер запустить 29 травня. Рейси здійснюватимуться два рази на тиждень: щосереди й суботи.

Читайте також SkyUp продовжить здійснювати польоти за 10 популярними напрямками серед туристів

Політ в один бік обійдеться від 700 гривень, а проїзд у купейному вагоні фірмового поїзда №4 – 900 гривень.

Лоукостер літатиме ввечері: виліт із Запоріжжя о 18:20, а приліт до Львова о 19:50. Рейси зі Львова заплановані на 20:50 з прибуттям в Запоріжжя о 22:20.

Зазначається, що найдешевший тариф Basic включає перевезення тільки ручної поклажі з вагою до 9 кілограмів і габаритами до 55х40х20 сантиметрів. Тариф Standard (від 1300 гривень в один бік) – одна валіза з вагою до 23 кілограмів і вибір місця.



Авіаквитки Запоріжжя – Львів можна купити на сайті SkyUp

Також на літню навігацію 2021 року авіаперевізник анонсував ще три внутрішніх лінії: Запоріжжя – Одеса, Харків – Одеса, Львів – Одеса.

Нагадаємо, раніше SkyUp Airlines заявив, що відкриває рейси до Ларнаки з Києва, Харкова та Запоріжжя. Перший рейс запланований на 17 квітня.

Лоукостер відкрив для українських туристів ще один напрямок Київ – Белград.

Крім того, ще почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.