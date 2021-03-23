SkyUp продовжить здійснювати польоти за 10 популярними напрямками серед туристів
Український лоукост SkyUp Airlines отримав дозвіл від Державної авіаційної служби України на здійснення польотів за десятьма туристичними маршрутами. Кожен з них є чартерним.
Джерело:УНІАН
Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.
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Sky Up продовжить літати за наступними напрямками:
- Київ – Марса-Алам – Київ
- Запоріжжя – Хургада – Запоріжжя
- Харків – Хургада – Харків
- Миколаїв – Шарм-ель-Шейх – Миколаїв
- Херсон – Шарм-ель-Шейх – Херсон
- Київ – Джерба (Туніс) – Київ
- Харків – Монастір (Туніс) – Харків
- Харків – Ізмір – Харків
- Миколаїв – Анталія – Миколаїв
- Херсон – Анталія – Херсон
Термін дії прав на польоти за цими лініями – з 28 березня 2021 року по 30 жовтня 2021 року.
Відзначимо, раніше SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме рейси з Києва до Белграда.
Також навесні SkyUp почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.
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