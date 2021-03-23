Украинский лоу-кост SkyUp Airlines получил разрешение от Государственной авиационной службы Украины на осуществление полетов по десяти туристическим маршрутам. Каждый из них является чартерным.

Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.

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Sky Up продолжит летать по следующим направлениям:

Киев – Марса-Алам – Киев

Запорожье – Хургада – Запорожье

Харьков – Хургада – Харьков

Николаев – Шарм-эль-Шейх – Николаев

Херсон – Шарм-эль-Шейх – Херсон

Киев – Джерба ​​(Тунис) – Киев

Харьков – Монастир (Тунис) – Харьков

Харьков – Измир – Харьков

Николаев – Анталия – Николаев

Херсон – Анталия – Херсон

Срок действия прав на полеты по этим линиям – с 28 марта 2021 года по 30 октября 2021 года.

Отметим, ранее SkyUp Airlines заявил, что будет осуществлять рейсы из Киева в Белград.

Также весной SkyUp начнет летать из Харькова и Запорожья в турецкий город Стамбул.