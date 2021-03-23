SkyUp продолжит осуществлять полеты по 10 популярным направлениям среди туристов
Украинский лоу-кост SkyUp Airlines получил разрешение от Государственной авиационной службы Украины на осуществление полетов по десяти туристическим маршрутам. Каждый из них является чартерным.
Источник:УНИАН
Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.
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Sky Up продолжит летать по следующим направлениям:
- Киев – Марса-Алам – Киев
- Запорожье – Хургада – Запорожье
- Харьков – Хургада – Харьков
- Николаев – Шарм-эль-Шейх – Николаев
- Херсон – Шарм-эль-Шейх – Херсон
- Киев – Джерба (Тунис) – Киев
- Харьков – Монастир (Тунис) – Харьков
- Харьков – Измир – Харьков
- Николаев – Анталия – Николаев
- Херсон – Анталия – Херсон
Срок действия прав на полеты по этим линиям – с 28 марта 2021 года по 30 октября 2021 года.
Отметим, ранее SkyUp Airlines заявил, что будет осуществлять рейсы из Киева в Белград.
Также весной SkyUp начнет летать из Харькова и Запорожья в турецкий город Стамбул.
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