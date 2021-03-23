Первый рейс новая украинская авиакомпания Bees Airline выполнила 18 марта 2021. Это был чартерный рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх.

Теперь Госавиаслужба Украины разрешила лоу-косту начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам. Рейсы будут осуществляться с 22 марта.

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Регулярная сеть из Киева будет включать полеты в Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тираны, Варны и Ларнаки. Также авиакомпании позволили запустить регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, и из Львова в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Кроме того, Государственная авиаслужба позволила Bees Airline осуществлять чартеры из региональных аэропортов Украины:

из Львова в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват

в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват из Одессы в Анталию

в Анталию из Харькова в Анталию и Тиват

в Анталию и Тиват из Кривого Рога в Тиват

Сейчас лоукост уже начал чартерные рейсы из Киева и Львова в Египет. На пресс-конференции 19 марта руководство авиакомпании анонсировало запуск регулярных рейсов ближе к майским праздникам в Грузию и Армению.

Что известно о Bees Airline?

Авиакомпания была зарегистрирована в конце 2019 года. Согласно открытым данным, владельцем является украинский предприниматель Сергей Смирный. На сегодня с авиаперевозчиком работают туроператоры TPG и TEZ TOUR.



Новый украинский лоу-кост Bees Airline / Фото: Kyiv Sikorsky Airport

Пресс-служба аэропорта "Киев" пишет, что рейсы выполняются с их аэропорта, и что он аэропорт базирования Bees Airline.

В начале авиапарк Bees Airline будет иметь два воздушных среднемагистральных судна типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и уже вскоре флот пополнится еще двумя самолетами этого типа. В 2022 году флот будет насчитывать уже шесть самолетов.



Что известно об авиакомпании Bees Airline / Фото: lowcost.ua

Цены

Ценовая политика авиакомпании должна быть достаточно лояльной. И хотя точная стоимость за билеты на те или иные направления не названа, ориентировочно можно рассчитывать на 1000 – 1500 гривен за один билет.

Ручная кладь и багаж

Ручная кладь размером 55x40x23 сантиметров и весом 7 килограммов – бесплатно. За дополнительную единицу ручной клади придется доплатить 25 евро.

Начиная с тарифа Standard разрешено провозить регистрируемый багаж весом 23 килограмма не более 158 сантиметров в сумме трех измерений. Подробнее читайте здесь.