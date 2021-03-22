Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" продолжила чартерные рейсы Киев – Марса-Алам до 24 апреля. В 2020 году самый молодой курорт Египта стал главным открытием сезона, и сейчас стремительно набирает обороты.

Рейсы будут выполняться раз в неделю в субботу. Пассажирам предлагают оформить туры с включенным перелетом, но также они могут купить отдельно авиабилеты и самостоятельно забронировать гостиницы.

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Отмечается, что авиабилеты нужно оформлять в обе стороны, ведь рейс чартерный. Перелет обойдется в 10 тысяч гривен (в стоимость входит перевозка ручной клади и багажа 23 килограмма).

Условия въезда в Египет

Сейчас Египет позволяет въезд туристам из Украины. К концу апреля 2021 года путешественники освобождены от оплаты визового сбора.

Прибывшие в страну должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия, соответствующий следующим требованиям:

должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом

должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном веб-сайте лаборатории

не имеет содержать никаких исправлений, подтираний или поправок

должен содержать информацию о проведенном виде теста

должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR

должен быть выдан на английском языке

должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест

не принимаются сертификаты заполненные от руки

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.