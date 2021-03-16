Вопреки распространению новых штаммов COVID-19 страны открывают свои границы для украинцев. Для въезда в эти страны нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справку о вакцинации, а в некоторых странах проходить и карантин.

Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.

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Список стран, которые открыты для Украины в марте

США

Поездки в США ограничены для граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии, Исламской Республики Иран и ЮАР.

С 26 января 2021 года вступили в силу новые правила карантина: наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. Кроме того, рекомендуется сдать повторно тест на COVID-19 на 3 – 5 день после прилета в США и оставаться дома в течение 7 дней.

Великобритания

Временно запрещен въезд путешественников, включая граждан Украины, которые в течение последних 10 дней находились на территории определенных стран. Зато эти лица будут обязаны соблюдать требования самоизоляции до 10 дней в определенных государством гостиницах.

Введенная требование наличия у лиц, прибывающих в страну, негативного ПЦР теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. С 15 февраля введена обязательное требование прохождения на платной основе тестов на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Англию.

Турция

Отныне, кроме отрицательного ПЦР-теста, туристы перед приездом в Турцию должны заполнить обязательную электронную анкету за 72 часа до путешествия. Это требование начало действовать 15 марта. Заполнять бумажную COVID-форму во время прилета больше не надо.

Ирландия

Режим въезда для граждан Украины остается неизменным – на основании ирландской визы. С 26 января 2021 все пассажиры, прибывающие в Ирландию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия пассажира. Также все путешественники должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В то же время пассажиры могут сократить срок пребывания на обязательном карантине, сделав ПЦР-тест на COVID-19 и получив отрицательный результат не ранее, чем через 5 дней после прибытия в Ирландию.

Египет

Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Мексика

Гватемала

Эквадор

Никарагуа

Коста-Рика

Багамские острова

Ямайка

Бразилия

Гайана

Парагвай

Чили

Колумбия

Гаити

Куба

Доминиканская Республика

Босния и Герцеговина

Сербия

Черногория

Албания

Северная Македония

Болгария