США, Турция и Египет: список стран, куда украинцы могут полететь в марте 2021 года
Вопреки распространению новых штаммов COVID-19 страны открывают свои границы для украинцев. Для въезда в эти страны нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справку о вакцинации, а в некоторых странах проходить и карантин.
Источник:консульская служба МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.
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Список стран, которые открыты для Украины в марте
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США
Поездки в США ограничены для граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии, Исламской Республики Иран и ЮАР.
С 26 января 2021 года вступили в силу новые правила карантина: наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. Кроме того, рекомендуется сдать повторно тест на COVID-19 на 3 – 5 день после прилета в США и оставаться дома в течение 7 дней.
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Великобритания
Временно запрещен въезд путешественников, включая граждан Украины, которые в течение последних 10 дней находились на территории определенных стран. Зато эти лица будут обязаны соблюдать требования самоизоляции до 10 дней в определенных государством гостиницах.
Введенная требование наличия у лиц, прибывающих в страну, негативного ПЦР теста, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. С 15 февраля введена обязательное требование прохождения на платной основе тестов на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Англию.
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Турция
Отныне, кроме отрицательного ПЦР-теста, туристы перед приездом в Турцию должны заполнить обязательную электронную анкету за 72 часа до путешествия. Это требование начало действовать 15 марта. Заполнять бумажную COVID-форму во время прилета больше не надо.
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Ирландия
Режим въезда для граждан Украины остается неизменным – на основании ирландской визы. С 26 января 2021 все пассажиры, прибывающие в Ирландию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия пассажира. Также все путешественники должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В то же время пассажиры могут сократить срок пребывания на обязательном карантине, сделав ПЦР-тест на COVID-19 и получив отрицательный результат не ранее, чем через 5 дней после прибытия в Ирландию.
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Египет
Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.
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Мексика
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Гватемала
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Эквадор
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Никарагуа
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Коста-Рика
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Багамские острова
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Ямайка
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Бразилия
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Гайана
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Парагвай
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Чили
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Колумбия
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Гаити
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Куба
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Доминиканская Республика
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Босния и Герцеговина
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Сербия
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Черногория
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Албания
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Северная Македония
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Болгария
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Иордания
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Ирак
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Иран
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Страны Центральной Азии
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ОАЭ
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Оман
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Шри-Ланка
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Сомали
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Эфиопия
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Мадагаскар
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Республика Джибути
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Страны ЮАР
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Страны Центральноафриканской республики
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Демократическая Республика Конго
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Республика Южный Судан
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Республика Корея
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Непал
Скриншот интерактивной карты мира на сайте консульской службы МИД Украины
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