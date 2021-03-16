Всупереч розповсюдженню нових штамів COVID-19 країни відкривають свої кордони для українців. Для в'їзду в ці держави необхідно пред'являти негативний ПЛР-тест або довідку про вакцинацію, а в деяких країнах проходити й карантин.

Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог.

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Список країн, які відкриті для України в березні

США

Поїздки до США обмежені для громадян України, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії, Ісламської Республіки Іран та Південно-Африканської Республіки (ПАР).

З 26 січня 2021 року набрали чинності нові правила щодо карантинних обмежень: наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години. Крім того, рекомендується здати повторно тест на COVID-19 на 3 – 5 день після прильоту до США та залишатись вдома протягом 7 днів.

Велика Британія

Тимчасово заборонено в'їзд мандрівників, включаючи громадян України, які протягом останніх 10 днів перебували на території певних країн. Натомість ці особи будуть зобов'язані дотримуватися вимоги самоізоляції до 10 днів у визначених державою готелях.

Запроваджена вимога наявності в осіб, які прибувають до країни, негативного ПЛР тесту, зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону. З 15 лютого запроваджена обов'язкова вимога проходження на платній основі тестів на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю в Англію.

Туреччина

Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту, туристи перед приїздом до Туреччини мають заповнити обов'язкову електронну анкету за 72 години до подорожі. Ця вимога почала діяти 15 березня. Заповнювати паперову COVID-форму під час прильоту більше не треба.

Ірландія

Режим в'їзду для громадян України залишається незмінним – на підставі ірландської візи. З 26 січня 2021 року всі пасажири, що прибувають в Ірландію, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений за 72 години до прибуття пасажира. Також всі мандрівники мають проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію. Водночас пасажири можуть скоротити термін перебування на обов'язковому карантині, зробивши ПЛР-тест на COVID-19 та отримавши негативний результат не раніше, ніж через 5 днів після прибуття в Ірландію.

Єгипет

Всі без винятку громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Мексика

Гватемала

Еквадор