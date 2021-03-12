Де подорожувати весною-2021: популярні маршрути під час COVID-19
У пандемічний 2020 рік українці досліджували Одесу, Херсонщину, Карпати та Львів. Проте, мабуть, багато хто скучив за Віднем, Римом, Афінами чи Вільнюсом. Хоч Шенген наразі для нас закритий, у Європу таки можна поїхати. Лише треба знати куди.
Джерело:24 канал
Директорка туристичної компанії агенції Seainside.club Анна Ніколаєва розповіла, що зараз стали популярними абсолютно нові напрямки, які до пандемії не цікавили українців. Однак через закриті країни Євросоюзу і зони Шенгену ці країни підходять для активного туризму.
До слова Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних вимог, – Кулеба
Туроператори зараз найчастіше пропонують автобусні тури у:
- Боснію;
- Герцеговину;
- Сербію;
- Македонію;
- Албанію;
- Хорватію;
- Чорногорію;
- Болгарію.
Що відомо про "ковідні паспорти"
Країною, економіка якої суттєво залежить від туризм, є Греція. Вона була однією з перших серед держав ЄС, яка запропонувала запровадити єдиний документ про вакцинацію, що зробить подорожі знову можливими.
Ми очікуємо розвитку європейських сертифікатів з вакцинації. Це суттєво спростить перетин кордону, коли велика кількість людей буде вакцинованою. Це документ дозволить потрапити до Греції без жодних обмежень, тестів або карантину,
– зазначив депутат парламенту Греції Кіріакос Міцотакіс.
Перспектива спеціальних пільг для щеплених від коронавірусу людей викликали серед європейських країн бурхливі дискусії. Так, у ВООЗ не радять вимагати від туристів вакцинацію. Бо наразі не відомо, чи може людина, яка щепилася, передавати інфекцію, а також наскільки довго зберігається ефект від вакцини. Турагентства також наразі розгублені з приводу таких "ковідних паспортів".
До слова Безпечний туризм: де відкрили в'їзд тільки для вакцинованих
Де потрібний і не потрібний ПЛР-тест
Проте є такі країни, де не потрібний ПЛР-тест. За словами директорки туристичної агенції Seainside.club Анни Ніколаєвої, зараз туроператори активно продають і відправляють наших туристів в Танзананію, Мексику, Домінікану і Шрі-Ланку. Зараз ціна впала на 20% у порівнянні з 2020 роком.
Однак з європейськими країнами ситуація інша. "В червоній зоні Туреччина – ми маємо здавати тест, Єгипет так само лише з ПЛР-тестом. Плюс ми очікуємо що цього року для нас відкриють без тесту Албанію і Хорватія, а також Чорногорію з тестом", – сказала Анна Ніколаєва.
Цікаво Самоізоляція на яхті: одна з курортних країн дозволила туристам проводити карантин у морі
У квітні туроператори очікують відкритий в'їзду до Кіпру. Грузія це вже зробила, проте відвідати Закавказзя можна з тестом, зробленим заздалегідь. Хоча в більшості країн тест можна зробити вже по прильоту. Наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах та Єгипті.
Якщо ви бронюєте тур, обов'язково звертайте увагу на правила в'їзду і перебування в країні. Адже кожна країна має свої правила для кожної іншої країни,
– наголосила директорка туристичної агенції Seainside.club.
Зокрема мовиться про штрафи за неносіння масок. Таке запровадження діє у Туреччині, а в Грузії на вихідних діють комендантські години.
Поділитися новиною