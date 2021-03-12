Где путешествовать весной-2021: популярные маршруты во время COVID-19
В пандемический 2020 украинцы исследовали Одессу, Херсонщину, Карпаты и Львов. Однако, пожалуй, многие соскучились по Вене, Риму, Афинам или Вильнюсу. Хотя Шенген сейчас для нас закрыт, в Европу же можно поехать. Только надо знать куда.
Источник:24 канал
Директор туристической компании агентства Seainside.club Анна Николаева рассказала, что сейчас стали популярными совершенно новые направления, которые до пандемии не интересовали украинцев. Однако из-за закрытых стран Евросоюза и зоны Шенгена эти страны подходят для активного туризма.
К слову Украинцы могут посещать 95 стран мира с соблюдением карантинных требований, – Кулеба
Туроператоры сейчас чаще всего предлагают автобусные туры в:
- Боснию;
- Герцеговину;
- Сербию;
- Македонию;
- Албанию;
- Хорватию;
- Черногорию;
- Болгарию.
Что известно о "ковидных паспортах"
Страной, экономика которой существенно зависит от туризм, является Греция. Она была одной из первых среди государств ЕС, которая предложила ввести единый документ о вакцинации, что сделает путешествия снова возможными.
Мы ожидаем развития европейских сертификатов по вакцинации. Это существенно упростит пересечение границы, когда большое количество людей будет вакцинировано. Это документ позволит попасть в Грецию без каких-либо ограничений, тестов или карантина,
– отметил депутат парламента Греции Кириакос Мицотакис.
Перспектива специальных льгот для привитых от коронавируса людей вызвала среди европейских стран бурные дискуссии. Так, в ВОЗ не советуют требовать от туристов вакцинацию. Потому пока не известно, может ли человек, который привился, передавать инфекцию, а также насколько долго сохраняется эффект от вакцины. Турагентства также пока в растерянности по поводу таких "ковидних паспортов".
К слову Безопасный туризм: где открыли въезд только для вакцинированных
Где требуется и не нужен ПЦР-тест
Однако есть такие страны, где не требуется ПЦР-тест. По словам директора туристического агентства Seainside.club Анны Николаевой, сейчас туроператоры активно продают и отправляют наших туристов в Танзананию, Мексику, Доминикану и Шри-Ланку. Сейчас цена упала на 20% по сравнению с 2020 годом.
Однако с европейскими странами ситуация иная. "В красной зоне Турция – мы должны сдавать тест, Египет так же только с ПЦР-тестом. Плюс мы ожидаем, что в этом году для нас откроют без теста Албанию и Хорватию, а также Черногорию с тестом", – сказала Анна Николаева.
Интересно Самоизоляция на яхте: одна из курортных стран позволила туристам проводить карантин в море
В апреле туроператоры ожидают открытый въезд на Кипр. Грузия это уже сделала, однако посетить Закавказье можно с тестом, сделанным заранее. Хотя в большинстве стран тест можно сделать уже по прилету. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах и Египте.
Если вы бронируете тур, обязательно обращайте внимание на правила въезда и пребывания в стране. Ведь каждая страна имеет свои правила для каждой другой страны,
– отметила директор туристического агентства Seainside.club.
В частности говорится о штрафах за неношение масок. Такое введение действует в Турции, а в Грузии на выходных действует комендантский час.
Поделиться новостью