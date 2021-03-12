В пандемический 2020 украинцы исследовали Одессу, Херсонщину, Карпаты и Львов. Однако, пожалуй, многие соскучились по Вене, Риму, Афинам или Вильнюсу. Хотя Шенген сейчас для нас закрыт, в Европу же можно поехать. Только надо знать куда.

Директор туристической компании агентства Seainside.club Анна Николаева рассказала, что сейчас стали популярными совершенно новые направления, которые до пандемии не интересовали украинцев. Однако из-за закрытых стран Евросоюза и зоны Шенгена эти страны подходят для активного туризма.

К слову Украинцы могут посещать 95 стран мира с соблюдением карантинных требований, – Кулеба

Туроператоры сейчас чаще всего предлагают автобусные туры в:

Боснию;

Герцеговину;

Сербию;

Македонию;

Албанию;

Хорватию;

Черногорию;

Болгарию.

Что известно о "ковидных паспортах"

Страной, экономика которой существенно зависит от туризм, является Греция. Она была одной из первых среди государств ЕС, которая предложила ввести единый документ о вакцинации, что сделает путешествия снова возможными.

Мы ожидаем развития европейских сертификатов по вакцинации. Это существенно упростит пересечение границы, когда большое количество людей будет вакцинировано. Это документ позволит попасть в Грецию без каких-либо ограничений, тестов или карантина,

– отметил депутат парламента Греции Кириакос Мицотакис.

Перспектива специальных льгот для привитых от коронавируса людей вызвала среди европейских стран бурные дискуссии. Так, в ВОЗ не советуют требовать от туристов вакцинацию. Потому пока не известно, может ли человек, который привился, передавать инфекцию, а также насколько долго сохраняется эффект от вакцины. Турагентства также пока в растерянности по поводу таких "ковидних паспортов".

К слову Безопасный туризм: где открыли въезд только для вакцинированных

Где требуется и не нужен ПЦР-тест

Однако есть такие страны, где не требуется ПЦР-тест. По словам директора туристического агентства Seainside.club Анны Николаевой, сейчас туроператоры активно продают и отправляют наших туристов в Танзананию, Мексику, Доминикану и Шри-Ланку. Сейчас цена упала на 20% по сравнению с 2020 годом.

Однако с европейскими странами ситуация иная. "В красной зоне Турция – мы должны сдавать тест, Египет так же только с ПЦР-тестом. Плюс мы ожидаем, что в этом году для нас откроют без теста Албанию и Хорватию, а также Черногорию с тестом", – сказала Анна Николаева.

Интересно Самоизоляция на яхте: одна из курортных стран позволила туристам проводить карантин в море

В апреле туроператоры ожидают открытый въезд на Кипр. Грузия это уже сделала, однако посетить Закавказье можно с тестом, сделанным заранее. Хотя в большинстве стран тест можно сделать уже по прилету. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Египте.

Если вы бронируете тур, обязательно обращайте внимание на правила въезда и пребывания в стране. Ведь каждая страна имеет свои правила для каждой другой страны,

– отметила директор туристического агентства Seainside.club.

В частности говорится о штрафах за неношение масок. Такое введение действует в Турции, а в Грузии на выходных действует комендантский час.