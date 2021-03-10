Туристы могут проводить обязательную самоизоляцию на борту яхт в открытом море. Такое интересное предложение выдвинул Таиланд.

Правительство страны надеется, что новая инициатива принесет около 58 миллионов долларов дохода от яхт-туризма. В январе Таиланд уже предлагал подобную схему – карантин на поле для гольфа.

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Путешественники, которые предъявят отрицательный ПЦР-тест, смогут проводить время карантина на борту яхты или небольшого круизного лайнера на Пхукете. Власти ожидают, что в этой инициативе примут участие около 100 яхт.

Как будет проходить самоизоляция в море?

Человек будет носить специальный браслет, который будет контролировать жизненно важные показатели, включая температуру и артериальное давление. Также он будет отслеживать местоположение владельца с помощью GPS.

Правительство страны отметило, что устройство может передавать информацию о своем носителе даже в море в радиусе 10 километров.

Кроме того, на прошлой неделе министр туризма Таиланда заявил, что предложит иностранцам план проведения карантина в популярных туристических районах, в том числе на пляжных курортах.

По данным Worldometer, по состоянию на 9 марта 2021 года в Таиланде обнаружено 26 501 случай заражения коронавирусом, из них 85 летальный.

Ранее сообщалось, что Таиланд принял решение о сокращении периода карантина для туристов, которые сделали прививку от коронавируса. С апреля прибывшие в страну обязаны находиться на самоизоляции не 14, а 7 дней.

Отметим, венгерская семья из родителей и двух дочерей летом 2020 года решила уйти от пандемии в кругосветное плавание на 15-метровой яхте под названием "Teatime".