Болгарія відкриється для туристів, але є певні обмеження
Туристичний сезон в Болгарії розпочнеться 1 травня. Однак потрібно буде дотримуватися певних карантинних обмежень та заходів санітарно-епідеміологічної безпеки.
Джерело:фейсбук Маріяни Ніколової
Вимоги для в'їзду туристів у Болгарії вже розробили та узгодили. Про це повідомила віцепрем'єрка і міністерка туризму Маріяна Ніколова.
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Болгарія відкриється для туристів
Влада Болгарії готова створити для іноземних туристів "зелений коридор".
Перетнути кордон і відвідати болгарські курорти зможуть
- ті, хто перехворів коронавірусом;
- люди, яких вакцинували;
- ті, хто має негативний тест на COVID-19.
Правила об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів, затвердять 15 березня.
За словами віцепрем'єрки, туристичний сезон в Болгарії почнуть трохи раніше, ніж зазвичай. Це потрібно, аби створити гарантію стабільної роботи галузі та дотримання заходів безпеки міністерства здоров'я.
Як там ставляться до COVID-паспортів
Наступного тижня ЄС прийме рішення про так званий "сертифікат про стан здоров'я". Болгарський уряд підтримує цю позицію.
Нагадаємо, в Європі хочуть ввести так звані COVID-паспорти, однак ця ініціатива не є однозначною.
Що відомо про паспорти вакцинації
- Кілька країн, зокрема, Ізраїль, Данія, вже запустили схеми "паспортів вакцинації". Там заявляють, що це потрібно, аби ідентифікувати вакцинованих людей та дати їм більшу свободу пересування.
- Bloomberg, посилаючись на внутрішній документ ЄС, пише, що такі паспорти з'являться в Євросоюзі не раніше ніж за кілька місяців. Їх зможуть отримати лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС.
- Водночас ВООЗ все ще не рекомендує країнам вводити COVID-паспорти.
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