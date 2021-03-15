Болгария откроется для туристов, но есть определенные ограничения
Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая. Однако нужно будет придерживаться определенных карантинных ограничений и мероприятий санитарно-эпидемиологической безопасности.
Источник:фейсбук Марияны Николовой
Требования для въезда туристов в Болгарию уже разработали и согласовали. Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма Марияна Николова.
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Болгария откроется для туристов
Власти Болгарии готовы создать для иностранных туристов "зеленый коридор".
Пересечь границу и посетить болгарские курорты смогут
- те, кто переболел коронавирусом;
- люди, которых вакцинировали;
- те, кто имеет отрицательный тест на COVID-19.
Правила объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов, утвердят 15 марта.
По словам вице-премьера, туристический сезон в Болгарии начнут чуть раньше, чем обычно. Это нужно, чтобы создать гарантию стабильной работы отрасли и соблюдения мер безопасности министерства здоровья.
Как там относятся к COVID-паспортам
На следующей неделе ЕС примет решение о так называемом "сертификате о состоянии здоровья". Болгарское правительство поддерживает эту позицию.
Напомним, в Европе хотят ввести так называемые COVID-паспорта, однако эта инициатива не является однозначной.
Что известно о паспортах вакцинации
- Несколько стран, в частности, Израиль, Дания, уже запустили схемы "паспортов вакцинации". Там заявляют, что это нужно, чтобы идентифицировать вакцинированных людей и дать им большую свободу передвижения.
- Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ ЕС, пишет, что такие паспорта появятся в Евросоюзе не ранее чем через несколько месяцев. Их смогут получить только после прививки вакцинами, которые утверждены регулятором ЕС.
- В то же время ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта.
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