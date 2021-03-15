Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая. Однако нужно будет придерживаться определенных карантинных ограничений и мероприятий санитарно-эпидемиологической безопасности.

Требования для въезда туристов в Болгарию уже разработали и согласовали. Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма Марияна Николова.

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Болгария откроется для туристов

Власти Болгарии готовы создать для иностранных туристов "зеленый коридор".

Пересечь границу и посетить болгарские курорты смогут

те, кто переболел коронавирусом;

люди, которых вакцинировали;

те, кто имеет отрицательный тест на COVID-19.

Правила объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов, утвердят 15 марта.

По словам вице-премьера, туристический сезон в Болгарии начнут чуть раньше, чем обычно. Это нужно, чтобы создать гарантию стабильной работы отрасли и соблюдения мер безопасности министерства здоровья.

Как там относятся к COVID-паспортам

На следующей неделе ЕС примет решение о так называемом "сертификате о состоянии здоровья". Болгарское правительство поддерживает эту позицию.

Напомним, в Европе хотят ввести так называемые COVID-паспорта, однако эта инициатива не является однозначной.

Что известно о паспортах вакцинации