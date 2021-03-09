Греция планирует начать туристический сезон. В том случае, если эпидемическая ситуация с COVID-19 позволит, страна откроется с 14 мая.

Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что попасть на территорию государства можно будет при наличии отрицательного ПЦР-теста или, если человек полностью вакцинировался от коронавируса.

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Греция намерена начать свой жизненно важный летний сезон до середины мая, – сообщил Теохарис.

Он также добавил, что будут приветствоваться те туристы, которые перед поездкой будут вакцинированы, или у них будут антитела, или отрицательный тест на коронавирус. Все туристы будут проходить выборочную проверку.

Напомним, в начале марта правительство Греции продолжило в стране локдаун и усилило ограничения, введенные из-за COVID-19. Новый режим будет действовать до 16 марта.

Ранее министр туризма Греции Харрис Теохарис призвал ввести сертификаты вакцинации, чтобы восстановить массовый туризм уже этим летом.

Кроме того, Кипр несмотря на обещание так и не открылся для украинцев с 1 марта. Курортная страна отложила открытие на неопределенный срок.