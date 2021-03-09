Греція планує розпочати туристичний сезон. У тому випадку, якщо епідемічна ситуація з COVID-19 дозволить, країна відкриється з 14 травня.

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що потрапити на територію держави можна буде при наявності негативного ПЛР-тесту або, якщо людина повністю вакцинувалася від коронавірусу.

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Греція має намір почати свій життєво важливий літній сезон до середини травня, – повідомив Теохаріс.

Він також додав, що будуть вітатися ті туристи, які перед поїздкою будуть вакциновані, або у них будуть антитіла чи негативний тест на коронавірус. Всі туристи будуть проходити вибіркову перевірку.

Нагадаємо, на початку березня уряд Греції продовжив в країні локдаун і посилив обмеження, введені через COVID-19. Новий режим буде діяти до 16 березня.

Раніше міністр туризму Греції Харріс Теохаріс закликав запровадити сертифікати вакцинації, щоб відновити масовий туризм вже цього літа.

Крім того, Кіпр попри обіцянку так і не відкрився для українців з 1 березня. Курортна країна відклала відкриття на невизначений термін.