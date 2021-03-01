Республіка Кіпр попри обіцянку так і не відкрилася для українців з 1 березня.

Хоча такі плани анонсувалися ще в січні.

Читайте також Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС

З 1 березня Кіпр запровадив розділення країн на чотири категорії – зелена, помаранчева, червона та сіра. Інформація розміщена на Cyprus Flight Pass – спеціальному урядовому порталі.

Приїжджі із країн, віднесених до "зеленої" категорії, з 1 по 31 березня проходитимуть ПЛР-тести після прильоту. Їх вартість покриватиме Кіпр.

Той хто, прибуває з "помаранчевих" та "червоних" країн зобов'язаний за власний кошт пройти ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту, а також після прильоту.

На сайті посольства України зазначено, що станом на сьогодні Україна не входить до жодної з цих трьох категорій і належить до списку "сірих" країн. В'їхати на територію можна тільки тоді, коли влада Кіпру надасть спеціальний дозвіл. Необхідно пройти ПЛР-тест до та після прильоту, а також обов'язковий 14-денний карантин.

Варто зазначити, що сайт МЗС України також вказує, що регулярне авіасполучення між Кіпром та Україною не відновлено і в'їзд українцям дозволений лише за певними винятками. База Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) підтверджує інформацію, про те, що українців на Кіпр поки не пускають.

За даними Worldometer, станом на 1 березня 2021 року на Кіпрі виявлено 34 707 випадків зараження коронавірусом, з них 231 летальний.

Нагадаємо, раніше уряд Кіпру прийняв рішення про те, що з 6 лютого всі, хто прибуває в країну, повинні будуть дотриматися обов'язкової самоізоляції.