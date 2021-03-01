Кіпр відклав відкриття кордонів для українських туристів
Республіка Кіпр попри обіцянку так і не відкрилася для українців з 1 березня.
Джерело:"Європейська правда"
Хоча такі плани анонсувалися ще в січні.
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З 1 березня Кіпр запровадив розділення країн на чотири категорії – зелена, помаранчева, червона та сіра. Інформація розміщена на Cyprus Flight Pass – спеціальному урядовому порталі.
Приїжджі із країн, віднесених до "зеленої" категорії, з 1 по 31 березня проходитимуть ПЛР-тести після прильоту. Їх вартість покриватиме Кіпр.
Той хто, прибуває з "помаранчевих" та "червоних" країн зобов'язаний за власний кошт пройти ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту, а також після прильоту.
На сайті посольства України зазначено, що станом на сьогодні Україна не входить до жодної з цих трьох категорій і належить до списку "сірих" країн. В'їхати на територію можна тільки тоді, коли влада Кіпру надасть спеціальний дозвіл. Необхідно пройти ПЛР-тест до та після прильоту, а також обов'язковий 14-денний карантин.
Варто зазначити, що сайт МЗС України також вказує, що регулярне авіасполучення між Кіпром та Україною не відновлено і в'їзд українцям дозволений лише за певними винятками. База Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) підтверджує інформацію, про те, що українців на Кіпр поки не пускають.
Нагадаємо, раніше уряд Кіпру прийняв рішення про те, що з 6 лютого всі, хто прибуває в країну, повинні будуть дотриматися обов'язкової самоізоляції.
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