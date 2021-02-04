Нові правила в'їзду на Кіпр: деталі
З 6 лютого всі, хто прибуває до Кіпру, повинні будуть дотриматися обов'язкової самоізоляції.
Джерело: Cyprus Mail
Таке рішення прийняли в уряді. Вони поділили країни на три категорії – A, B, і C. Категорії А і В, необхідно буде пройти триденний карантин, а після здати тест на коронавірус.
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Також громадянам країн з категорії В необхідно здати обов’язковий тест на коронавірус не пізніше 72 години до прильоту в Кіпр.
Для жителів країн групи С залишаються в силі чинні норми, що дозволяють приїзд на острів тільки окремим категоріям громадян і передбачають обов'язкову двотижневу самоізоляцію.
Всі пасажири повинні будуть заповнити CyprusFlightPass онлайн.
Країни, які потрапили у категорію А: Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур Таїланд.
Країни, які потрапили у категорію B: Німеччина, Греція, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Японія, Китай, Південна Корея і Руанда.
Категорія C – це країни з найвищим ризиком інфікування. Сюди входить і Україна.
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