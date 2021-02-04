С 6 февраля все, кто прибывает на Кипр, должны будут придерживаться обязательной самоизоляции.

Источник: Cyprus Mail

Такое решение приняли в правительстве. Они поделили страны на три категории – A, B, и C. Категориям А и В, необходимо пройти трехдневный карантин, а после сдать тест на коронавирус.

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Также гражданам стран из категории В необходимо сдать обязательный тест на коронавирус не позднее 72 часов до прилета на Кипр.

Для жителей стран группы С остаются в силе действующие нормы, позволяющие приезд на остров только отдельным категориям граждан и предусматривают обязательную двухнедельный самоизоляцию.

Все пассажиры должны будут заполнить CyprusFlightPass онлайн.

Страны, которые попали в категорию А: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур Таиланд.

Страны, которые попали в категорию B: Германия, Греция, Финляндия, Исландия, Норвегия, Япония, Китай, Южная Корея и Руанда.

Категория C – это страны с высоким риском инфицирования. Сюда входит и Украина.