Лідери Європейського Союзу підтримали продовження дії обмежень на подорожі в межах Євросоюзу та до ЄС.

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На цей момент, подорожі без нагальної необхідності мають бути обмежені, – йдеться в заяві.

Як зазначається, лідери ЄС схвалили дві рекомендації щодо подорожей в межах Євросоюзу та до ЄС. Йдеться про обмеження, які можуть застосовуватися відповідно до принципів пропорційності, недискримінації та з врахуванням специфічної ситуації громад, що живуть у прикордонних районах.

Втім, дозвіл на безперешкодне переміщення товарів і послуг в межах єдиного ринку ЄС, в тому числі з використанням "зелених зон" – діятиме й надалі.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що кордони Європейського Союзу залишаться закритими для українців для безвізових поїздок ще кілька місяців.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті. Також Кулеба повідомив, що українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних вимог.

Натомість віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.