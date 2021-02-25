Влада Туреччини переглянула правила в'їзду в країну і продовжила вимогу про негативний результат тесту на COVID-19 для туристів.

Негативні ПЛР-тести для в'їзду в курортну країну будуть обов'язковими якнайменше до кінця березня.

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Як зазначається у повідомленні, тест має бути зроблений не швидше ніж за 72 години до вильоту. Перевірка стосуватиметься всіх, окрім транзитних пасажирів і дітей віком до 6 років.

Інформуємо вас про те, що Міністерство охорони здоров'я Туреччини продовжило вимогу про наявність тесту-довідки Negativ Sars-CoV-2 PCR для пасажирів (старше 6 років), що прибувають до Туреччини, до 31.03.21, – повідомляє Turkish Airlines.

За даними Worldometer, станом на 25 лютого 2021 року в Туреччині виявлено 2 665 194 випадки зараження коронавірусом, з них 28 285 летальних.

Відзначимо, раніше Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна планує з березня поступово послаблювати коронавірусні обмеження: скасувати комендантську годину та карантин у вихідні.

Також з 1 березня 2021 року Грузія спрощує правила в'їзду для іноземних туристів, зокрема й громадян України.

Уряд Кіпру так само планує з 1 березня відкрити свої аеропорти для туристів. Тепер всі країни матимуть свій колір по ризику поширення COVID-19.