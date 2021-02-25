Власти Турции пересмотрели правила въезда в страну и продолжили требование об отрицательном результате теста на COVID-19 для туристов.

Негативные ПЦР-тесты для въезда в курортную страну будут обязательными минимум до конца марта.

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Как отмечается в сообщении, тест должен быть сделан не менее чем за 72 часа до вылета. Проверка коснется всех, кроме транзитных пассажиров и детей в возрасте до 6 лет.

Информируем вас о том, что Министерство здравоохранения Турции продолжило требование о наличии тест-справки Negativ Sars-CoV-2 PCR для пассажиров (старше 6 лет), прибывающих в Турцию, к 31.03.21 – сообщает Turkish Airlines.

По данным Worldometer, по состоянию на 25 февраля 2021 года в Турции обнаружено 2 665 194 случаи заражения коронавирусом, из них 28 285 летальных.

Отметим, ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует с марта постепенно ослаблять коронавирусные ограничения: отменить комендантский час и карантин в выходные.

Также с 1 марта 2021 Грузия упрощает правила въезда для иностранных туристов, в том числе граждан Украины.

Правительство Кипра также планирует с 1 марта открыть свои аэропорты для туристов. Теперь все страны будут иметь свой цвет по риску распространения COVID-19.