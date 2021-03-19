В 2020 году весь мир остановился из-за пандемии коронавируса. Украинская авиакомпания МАУ также отменяла полеты, однако уже с конца марта восстанавливает ряд рейсов.

С 28 марта 2021 компания начинает полетную программу по маршруту Киев – Берлин – Киев. Рейс будет выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

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С 29 марта возобновятся полеты по маршрутам Киев – Вильнюс – Киев по понедельникам и пятницам. Также будет рейс Одесса – Стамбул – Одесса по понедельникам, средам и пятницам.

С 14 апреля по маршруту Киев – Барселона – Киев будут летать по понедельникам, средам и субботам.

Авиакомпания МАУ показала самый большой пассажирский самолет в Украине Boeing 777-200ER, который имеет скрытый полноценный капсульный отель. Как он выглядит – читайте здесь.