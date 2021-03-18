Число чартерных перелетов между городами Украины и Турцией в летнем сезоне 2021 года увеличится на 62% по сравнению с 2019 годом. Говорится в исследовании Украинской ассоциации туристических агентств.

За основу ассоциация взяла одну неделю в июне. Ведь именно в этом месяце полетные программы запускаются на полную мощность.

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Данные показали, что в этом сезоне авиакомпании планируют выполнять 326 рейсов в неделю между городами Украины и Турции, тогда как в докризисном 2019 году этот показатель составлял 201 рейс.

Туроператоры настроены на сезон оптимистично и ожидают существенное увеличение спроса из-за меньшего количества открытых для украинцев направлений, – отметили в ассоциации.

Более трети всех перелетов – 128 – заявлено на линии Киев – Анталия. С учетом рейсов из региональных аэропортов Анталья займет 80% чартерного рынка между Украиной и Турцией. Также туроператоры заявили рейсы из Киева в Аланию, из Киева, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова в Бодрум, из Киева, Запорожья, Львова, Харькова в Даламан, из Киева в Измир.

Больше всего рейсов заявлено на бортах МАУ – 125 рейсов, второе место разделили Azur Air и SkyUp – 71 рейс у каждого. В Розы Ветров – остальные 59 рейсов.

Напомним, ранее Турция продолжила требование о негативном ПЦР-тесте для путешественников. Требование имело силу до 1 марта, а теперь до 26 мая.

Также с 15 марта, кроме отрицательного ПЦР-теста, туристы перед приездом в Турцию должны заполнить обязательную электронную анкету. Заполнять бумажную COVID-форму во время прилета больше не надо.