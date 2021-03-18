Число чартерних перельотів між містами України й Туреччиною в літньому сезоні 2021 року збільшиться на 62% в порівнянні з 2019 роком. Мовиться в дослідженні Української асоціації туристичних агентств.

За основу асоціація взяла один тиждень в червні. Бо саме в цьому місяці польотні програми запускаються на повну потужність.

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Дані показали, що в цьому сезоні авіакомпанії планують виконувати 326 рейсів в тиждень між містами України й Туреччини, тоді як у докризовому 2019 році цей показник становив 201 рейс.

Туроператори налаштовані на сезон оптимістично й очікують істотне збільшення попиту через меншу кількість відкритих для українців напрямків, – зазначили в асоціації.

Більше третини всіх перельотів – 128 – заявлено на лінії Київ – Анталія. З урахуванням рейсів з регіональних аеропортів Анталья займе 80% чартерного ринку між Україною і Туреччиною. Також туроператори заявили рейси з Києва до Аланії, з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова в Бодрум, з Києва, Запоріжжя, Львова, Харкова в Даламан, з Києва в Ізмір.

Найбільше рейсів заявлено на бортах МАУ – 125 рейсів, друге місце розділили Azur Air та SkyUp – 71 рейс у кожного. У Рози Вітрів – решта 59 рейсів.

Нагадаємо, раніше Туреччина продовжила вимогу про негативний ПЛР-тест для мандрівників. Вимога мала чинність до 1 березня, а тепер до 26 травня.

Також з 15 березня, окрім негативного ПЛР-тесту, туристи перед приїздом до Туреччини мають заповнити обов'язкову електронну анкету. Заповнювати паперову COVID-форму під час прильоту більше не треба.