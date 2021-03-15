В Туреччині почали діяти нові умови в'їзду: що змінилося для українських туристів
Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту, туристи перед приїздом до Туреччини мають заповнити обов'язкову електронну анкету. Ця вимога почала діяти 15 березня.
Джерело:МОЗ Туреччини
Заповнювати паперову COVID-форму під час прильоту більше не треба. Тепер турист зобов'язаний заповнити спеціальну онлайн-форму за 72 години до подорожі.
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У повідомленні турецького уряду зазначається, що інформацію слід надати, "щоб захистити ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких під час пандемії". Мовиться про паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в'їзду в країну.
Вимога діятиме як мінімум до 14 квітня 2021 року.
Нагадаємо, раніше Туреччина продовжила вимогу про негативний ПЛР-тест для мандрівників. Вимога мала чинність до 1 березня, а тепер до 26 травня.
Президент Ради регіональних представників TÜRSAB в Західній Анталії Ризу Перчіна заявив, що з 15 квітня туристичний сезон у різних регіонах Туреччини розпочнеться з внутрішніх туристів та громадян з України та Росії.
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