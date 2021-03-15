Отныне, кроме отрицательного ПЦР-теста, туристы перед приездом в Турцию должны заполнить обязательную электронную анкету. Это требование начало действовать 15 марта.

Заполнять бумажную COVID-форму во время прилета больше не надо. Теперь турист обязан заполнить специальную онлайн-форму за 72 часа до путешествия.

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В сообщении турецкого правительства отмечается, что информация должна быть предоставлена, "чтобы защитить ваше здоровье и здоровье ваших близких во время пандемии". Говорится о паспортных и контактных данных, национальность, пол и способ въезда в страну.

На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с туристами свяжутся, если у них или у людей, с которыми они контактировали во время путешествия, окажутся контакты с больными COVID-19.

Пассажиры обязаны напечатать заполненную анкету или загрузить ее на устройство и предъявить в аэропорту вылета. Работники авиакомпании обязаны отказать в посадке на борт самолета тех, у кого отсутствует анкета. Если турист не заполнил форму или внес ложную информацию, это может привести к юридическим и административным санкциям.

Требование будет действовать как минимум до 14 апреля 2021 года.

По данным Worldometer, по состоянию на 15 марта 2021 года в Турции обнаружено 2 879 390 случаев заражения коронавирусом, из них 29 489 летальных.



Напомним, ранее Турция продолжила требование о негативном ПЦР-тесте для путешественников. Требование имело силу до 1 марта, а теперь до 26 мая.

Президент Совета региональных представителей TÜRSAB в Западной Анталии Ризу Перчина заявил, что с 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России.