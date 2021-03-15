Ryanair запускає 18 маршрутів з України: список
Ірландський лоукостер Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. Вона почнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.
Джерело:avianews.com
Відновлення польотів за 37 маршрутами відкладено на травень, червень і липень. Продажі квитків за ще шістьма напрямками закриті.
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Мовиться про рейси з Києва до Будапешта, Манчестера, з Херсона до Катовіце, з Одеси до Афін, зі Львова до Меммінгена та Будапешта.
Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани польотів, так і про можливе закриття цих маршрутів, – йдеться в повідомленні.
Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує полетіти з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова в Бергамо і Рим.
Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.
Зміни графіка польотів
Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати, що зараз авіакомпанії дуже динамічно змінюють розклад. При складанні графіка вони враховують попит на маршруті.
Європейське й українське законодавство дозволяє авіакомпаніям не виплачувати пасажирам компенсації за зміну розкладу або скасування рейсів, якщо до вильоту залишається більш як 2 тижні. Тобто, якщо авіаперевізник бачить, що на маршрут немає попиту, він може скасувати рейс і виплатити пасажирам тільки вартість авіаквитків.
Відзначимо, віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза заявив, що українським туристам не варто розраховувати на подорожі в Європу цього року. Він вважає, що туристичний потік більше орієнтуватиметься на Туреччину.
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