Восстановление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль. Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты.

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Речь идет о рейсах из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт.

Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы полетов, так и о возможном закрытии этих маршрутов, – говорится в сообщении.

В апреле из Украины лоукостер будет летать по 13 направлениям из аэропорта "Борисполь". В частности, в Вену, Софию, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшаву, Вроцлав и Лондон.

Также с началом летнего расписания авиакомпания планирует улететь из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Изменения графика полетов

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что сейчас авиакомпании очень динамично меняют расписание. При составлении графика они учитывают спрос на маршруты.

Европейское и украинское законодательство позволяет авиакомпаниям не выплачивать пассажирам компенсации за изменение расписания или отмену рейсов, если до вылета остается более 2 недель. То есть, если авиаперевозчик видит, что на маршрут нет спроса, он может отменить рейс и выплатить пассажирам только стоимость авиабилетов.

Отметим, вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза ​​заявил, что украинским туристам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году. Он считает, что туристический поток больше будет ориентироваться на Турцию.