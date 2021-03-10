Украинцам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году. Туристический поток больше будет ориентироваться на Турцию.

Об этом заявил вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. Он отметил, что турецкое направление в 2021 году может составить до 80 – 90% от общего потока туристов.

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Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80 – 90% от общего потока туристов. Остальные – Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и так далее, – говорит эксперт.

Дереза ​​прогнозирует, что этот сезон пройдет под знаком пандемии, и страны будут открываться очень осторожно и не для всех сразу. Он объяснил, что стоит рассчитывать на те страны, которые сейчас открыты, потому что они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, поэтому можно запускаться снова.

Однако многие авиакомпании уже активно продают билеты и в страны Западной Европы. Например, в компании Azur Air надеются, что проблема с коронавирусними ограничениями на въезд будет решен до конца апреля. В противном случае пассажирам предложат более позднюю дату или компенсацию средств за билет.

Отметим, Сейшельские острова открывают границы для иностранных граждан с 25 марта. Государство начнет пускать на свою территорию туристов со всего мира, за исключением Южной Африки.

Президент Совета региональных представителей TÜRSAB в Западной Анталии Ризу Перчина заявил, что с 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России.

Кроме того, Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение вдвое сократить период карантина для туристов, которые вакцинированы от COVID-19.

Греция заявила, что планирует открыться. Если эпидемическая ситуация с COVID-19 позволит, то страна начнет сезон с 14 мая.