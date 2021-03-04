SkyUp будет осуществлять прямые рейсы из Киева в столицу Сербии
Для украинских туристов открыли еще одно направление. Лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в Белград.
Источник:фейсбук SkyUp Airlines
Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам. Первый полет запланирован на 30 марта.
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Празднуем открытие нового направления продажей билетов по спеццене! Уже с 30.03.21 мы начинаем летать в столицу Сербии, Белград, – сообщил авиаперевозчик.
Отмечается, что с сегодняшнего дня и до 23:59 14.03.21 билеты по этому маршруту на любые даты можно приобрести по акционной цене – 837 гривен.
Напомним, ранее лоукостер SkyUp ввел новые правила относительно того, кто платит за ошибку в авиабилете. В некоторых случаях вам исправят ее бесплатно, в других – придется заплатить.
Также SkyUp изменил условия прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому куплен авиабилет.
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