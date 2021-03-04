Празднуем открытие нового направления продажей билетов по спеццене! Уже с 30.03.21 мы начинаем летать в столицу Сербии, Белград, – сообщил авиаперевозчик.

Отмечается, что с сегодняшнего дня и до 23:59 14.03.21 билеты по этому маршруту на любые даты можно приобрести по акционной цене – 837 гривен.

Напомним, ранее лоукостер SkyUp ввел новые правила относительно того, кто платит за ошибку в авиабилете. В некоторых случаях вам исправят ее бесплатно, в других – придется заплатить.

Также SkyUp изменил условия прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому куплен авиабилет.