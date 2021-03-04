Зазначається, що відсьогодні й до 23:59 14.03.21 квитки за цим маршрутом на будь-які дати можна придбати за акційною ціною – 837 гривень .

Нагадаємо, раніше лоукостер SkyUp ввів нові правила щодо того, хто платить за помилку в авіаквитку. У деяких випадках вам виправлять її безкоштовно, в інших – доведеться заплатити.

Також SkyUp змінив умови проходження онлайн-реєстрації та вибору місць в залежності від тарифу, за яким куплений авіаквиток.