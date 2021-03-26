SkyUp здійснюватиме польоти на Кіпр з трьох міст України
Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває рейси до столиці Кіпру з Києва, Харкова та Запоріжжя. Перший рейс до Ларнаки запланований на 17 квітня.
Джерело:SkyUp Airlines
З Харкова польоти стартують 1 травня, а з Запоріжжя з 31 травня. Вони здійснюватимуться один – два рази в тиждень.
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Починаючи з травня, плануємо збільшити частоту до чотирьох рейсів на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці й щосуботи, – йдеться в повідомленні.
Вартість квитків
- Київ – Ларнака – від 2 203 гривень
- Ларнака – Київ – від 2 367 гривень
- Харків – Ларнака (щовівторка і щосуботи) – від 1 852 гривні
- Ларнака – Харків – від 1 782 гривні
- Запоріжжя – Ларнака (щопонеділка) – від 2 256 гривень
- Ларнака – Запоріжжя – від 2 618 гривень
Також авіакомпанія рекомендує додатково перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку та повернення в Україну напередодні вильоту.
Відзначимо, раніше SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме рейси з Києва до Белграда.
Також навесні SkyUp почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.
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