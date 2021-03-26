Украинский лоукостер SkyUp Airlines открывает рейсы в столицу Кипра из Киева, Харькова и Запорожья. Первый рейс в Ларнаку запланирован на 17 апреля.

Из Харькова полеты стартуют 1 мая, а из Запорожья с 31 мая. Они будут осуществляться один – два раза в неделю.

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Начиная с мая, планируем увеличить частоту до четырех рейсов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам, – говорится в сообщении.

Стоимость билетов

Киев – Ларнака – от 2 203 гривен

– от 2 203 гривен Ларнака – Киев – от 2 367 гривен

– от 2 367 гривен Харьков – Ларнака (каждый вторник и субботу) – от 1 852 гривны

(каждый вторник и субботу) – от 1 852 гривны Ларнака – Харьков – от 1 782 гривны

– от 1 782 гривны Запорожье – Ларнака (по понедельникам) – от 2 256 гривен

(по понедельникам) – от 2 256 гривен Ларнака – Запорожье – от 2 618 гривен

Также авиакомпания рекомендует дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха и возвращения в Украину накануне вылета.

Отметим, ранее SkyUp Airlines заявил, что будет осуществлять рейсы из Киева в Белград.

Также весной SkyUp начнет летать из Харькова и Запорожья в турецкий город Стамбул.