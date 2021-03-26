SkyUp будет осуществлять полеты на Кипр из трех городов Украины
Украинский лоукостер SkyUp Airlines открывает рейсы в столицу Кипра из Киева, Харькова и Запорожья. Первый рейс в Ларнаку запланирован на 17 апреля.
Источник:SkyUp Airlines
Из Харькова полеты стартуют 1 мая, а из Запорожья с 31 мая. Они будут осуществляться один – два раза в неделю.
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Начиная с мая, планируем увеличить частоту до четырех рейсов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам, – говорится в сообщении.
Стоимость билетов
- Киев – Ларнака – от 2 203 гривен
- Ларнака – Киев – от 2 367 гривен
- Харьков – Ларнака (каждый вторник и субботу) – от 1 852 гривны
- Ларнака – Харьков – от 1 782 гривны
- Запорожье – Ларнака (по понедельникам) – от 2 256 гривен
- Ларнака – Запорожье – от 2 618 гривен
Также авиакомпания рекомендует дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха и возвращения в Украину накануне вылета.
Отметим, ранее SkyUp Airlines заявил, что будет осуществлять рейсы из Киева в Белград.
Также весной SkyUp начнет летать из Харькова и Запорожья в турецкий город Стамбул.
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