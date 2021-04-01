Новий аеропорт на Закарпатті: де розташовуватиметься і в скільки обійдеться вибір місця
Проєктна організація знайшла місце для нового аеропорту Закарпаття. Про це повідомив глава державного агентства інфраструктурних проєктів (Укрінфрапроект) Кирило Хомяков.
Джерело:avianews.com
За його словами, запропоноване розташування дозволяє використовувати обидва курсу посадки. Саме тому літакам не доведеться перетинати державний кордон для польотів в новий аеропорт. Проте, точного місця розташування він так і не назвав.
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Наступний крок – аналіз всіх потенційних перешкод, додаткових робіт і завершення попереднього проєктування, – заявив Хомяков.
Як відомо, проєктант розглядав п'ять варіантів розміщення: три з них неподалік Мукачева, два – біля селища Середнє на Ужгородщині. Але декілька варіантів було відхилено. Річ у тім, що у деяких місцях є висотні перешкоди на курсі посадки.
Вибір місця для нового аеропорту обійдеться державному бюджету в 4,2 мільйона гривень. При виборі організація (підрядником є консорціум "Ленд Буд Проект Юа") повинна:
- зробити розрахунок на можливість прийому літаків Boeing 737 без обмежень
- визначити орієнтовну площу будівництва
- розрахувати бюджет робіт
Після завершення попереднього проєктування почнеться тендер по вибору проєктанта нового аеродрому. На ці роботи в державному бюджеті у 2021 році депутати передбачили 30 мільйонів гривень.
Зазначається, що в Закарпатській області раніше працювали два аеропорти – в Ужгороді та Мукачеві. Робота повітряних воріт в Ужгороді обмежена становищем злітно-посадкової смуги. Щодо Мукачева, то робота аеропорту тут неможлива через демонтовані плити зі злітно-посадкової смуги.
Нагадаємо, ще у січні 2021 на Закарпатті було проведено аукціон передпроєктних робіт будівництва аеропорту.
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