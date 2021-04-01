Проєктна організація знайшла місце для нового аеропорту Закарпаття. Про це повідомив глава державного агентства інфраструктурних проєктів (Укрінфрапроект) Кирило Хомяков.

За його словами, запропоноване розташування дозволяє використовувати обидва курсу посадки. Саме тому літакам не доведеться перетинати державний кордон для польотів в новий аеропорт. Проте, точного місця розташування він так і не назвав.

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Наступний крок – аналіз всіх потенційних перешкод, додаткових робіт і завершення попереднього проєктування, – заявив Хомяков.

Як відомо, проєктант розглядав п'ять варіантів розміщення: три з них неподалік Мукачева, два – біля селища Середнє на Ужгородщині. Але декілька варіантів було відхилено. Річ у тім, що у деяких місцях є висотні перешкоди на курсі посадки.

Вибір місця для нового аеропорту обійдеться державному бюджету в 4,2 мільйона гривень. При виборі організація (підрядником є ​​консорціум "Ленд Буд Проект Юа") повинна:

зробити розрахунок на можливість прийому літаків Boeing 737 без обмежень

визначити орієнтовну площу будівництва

розрахувати бюджет робіт

Після завершення попереднього проєктування почнеться тендер по вибору проєктанта нового аеродрому. На ці роботи в державному бюджеті у 2021 році депутати передбачили 30 мільйонів гривень.

Зазначається, що в Закарпатській області раніше працювали два аеропорти – в Ужгороді та Мукачеві. Робота повітряних воріт в Ужгороді обмежена становищем злітно-посадкової смуги. Щодо Мукачева, то робота аеропорту тут неможлива через демонтовані плити зі злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, ще у січні 2021 на Закарпатті було проведено аукціон передпроєктних робіт будівництва аеропорту.