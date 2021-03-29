В летнем расписании авиакомпания МАУ планирует утроить частоту полетов на линии Киев – Стамбул. Также с 29 марта намерена возобновить рейсы из Одессы.

Авиаперевозчик заявил, что увеличивает до 21 раза в неделю количество рейсов по направлению Киев – Стамбул – Киев. Полеты будут выполняться в утреннее, дневное и вечернее время.

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К началу летней навигации МАУ летала из Киева в Стамбул ежедневно. В систему бронирования на апрель внесены два ежедневных рейса, а с конца июня – три. Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, в некоторые периоды рейсы будут осуществляться и четыре раза в день.

Лучшая цена на авиабилеты Киев – Стамбул – 1 975 гривен.

Стоимость зависит от выбранного вами тарифа, а также от того, покупаете ли авиабилеты в одну сторону или в обе стороны маршрута.



Расписание линии Киев – Стамбул / Скриншот с официального сайта МАУ

Полеты по маршруту Одесса – Стамбул запланированы с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в вечернее время.

Лучшая цена на авиабилеты Одесса – Стамбул – 1 835 гривен.

Отмечается, что на этом рейсе пассажиры смогут провозить двойную норму багажа (2 места по 23 килограмма) в рамках тарифа Economy Standard.



Расписание рейсов Одесса – Стамбул / Скриншот с официального сайта МАУ

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" продолжила чартерные рейсы Киев – Марса-Алам до 24 апреля. В 2020 году самый молодой курорт Египта стал главным открытием сезона, и сейчас стремительно набирает обороты.