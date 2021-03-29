В літньому розкладі авіакомпанія МАУ планує потроїти частоту польотів на лінії Київ – Стамбул. Також з 29 березня має намір відновити рейси з Одеси.

Авіаперевізник заявив, що збільшує до 21 разу на тиждень кількість рейсів у напрямку Київ – Стамбул – Київ. Польоти виконуватимуться в ранковий, денний і вечірній час.

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До початку літньої навігації МАУ літала з Києва до Стамбулу щодня. У систему бронювання на квітень внесені два щоденних рейси, а з кінця червня – три. Згідно з повідомленням пресслужби авіакомпанії, в деякі періоди рейси здійснюватимуться і чотири рази на день.

Найкраща ціна на авіаквитки Київ – Стамбул – 1 975 гривень.

Вартість залежить від обраного вами тарифу, а також від того, чи купуєте авіаквитки в один бік чи в обидві сторони маршруту.



Розклад лінії Київ – Стамбул / Скріншот з офіційного сайту МАУ

Польоти за маршрутом Одеса – Стамбул заплановані з частотою три рази в тиждень щопонеділка, середи та п'ятниці у вечірній час.

Найкраща ціна на авіаквитки Одеса – Стамбул – 1 835 гривень.

Зазначається, що на цьому рейсі пасажири зможуть провозити подвійну норму багажу (2 місця по 23 кілограми) у рамках тарифу Economy Standard.



Розклад рейсів Одеса – Стамбул / Скріншот з офіційного сайту МАУ

Нагадаємо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжила чартерні рейси Київ – Марса-Алам до 24 квітня. У 2020 році наймолодший курорт Єгипту став головним відкриттям сезону, і зараз стрімко набирає обертів.