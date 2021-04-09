Первый рейс авиакомпания планирует 27 мая 2021 и будет выполняться три раза в неделю –во вторник, четверг и воскресенье.
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"С 27 мая 2021 авиакомпания SkyUp открывает полетную программу в направлении Киев - Измир – Киев", – говорится в сообщении.
Билеты уже доступны на официальном сайте:
Киев – Измир от 2099 грн багажа
Измир – Киев от 2087 грн багажа
Еще лоукостер SkyUp летом запустит масштабную полетную программу в Тирану – столицу Албании. Рейсы будут осуществляться сразу из четырех городов Украины: Киева, Харькова, Львова и Запорожья.
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Также Украина и Турция договорились о расширении авиасообщения между странами и добавили 112 рейсов в неделю. Это касается авиакомпаний обеих стран.
Какие документы нужны для въезда
На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Так, теперь все туристы должны иметь:
- страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР-теста; не нужен он детям до 6 лет и транзитным пассажирам, которые путешествуют в третьи страны;
- е-анкету.