Во времена пандемии COVID-19 путешествия стали почти недостижимой мечтой. А стран, которые открыты для украинских туристов, не так уж много. К счастью, среди дорогой Танзании и Мальдив оказалась хорошо знакомая Турция. Но и у нее есть чем вас удивить.

24 канал расскажет, как организовать фантастический отпуск в карантинный Стамбул. Что увидеть, попробовать и как почувствовать колорит города. О самых атмосферных локациях и списке обязательных покупок – читайте далее.

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Думаем, не стоит лишний раз напоминать, что Турция – фантастическая страна. В ней соединились природные богатства, комфортный климат, качественный сервис и аутентичная культура. Чего только стоят Памуккале и Каппадокия. Ну, и конечно же, куда без Стамбула. Кто побывал там хотя бы раз, еще долго будет вспоминать его аромат крепкого турецкого чая и шум чаек возле Босфора.

Как попасть в Стамбул

К счастью, Турция открыта для украинских туристов даже во времена пандемии COVID-19. А ряд авиакомпаний летают в Стамбул из ключевых городов Украины.

Популярные авиакомпании, которые летают в Стамбул:

SkyUp из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья . У перевозчика много акционных билетов даже на летний сезон. Цены зависят от пункта отправления. К примеру, дешевле всего лететь из Запорожья, там билеты стартуют от 1 272 гривен за человека в одну сторону.

. У перевозчика много акционных билетов даже на летний сезон. Цены зависят от пункта отправления. К примеру, дешевле всего лететь из Запорожья, там билеты стартуют от 1 272 гривен за человека в одну сторону. МАУ из Киева и Одессы . Наименьшая цена на билеты из украинской столицы составляет 2 414 гривен за человека в одну сторону. Чуть дешевле (за 1 852 гривны) можно улететь из Одессы.

. Наименьшая цена на билеты из украинской столицы составляет 2 414 гривен за человека в одну сторону. Чуть дешевле (за 1 852 гривны) можно улететь из Одессы. Turkish Airlines из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова. Авиакомпания часто устраивает распродажи. К примеру, в апреле в Стамбул из Львова можно полететь за 1 377 гривен за человека в одну сторону.

Интересно: лучшее время, чтобы приехать в Стамбул – это апрель – июнь и сентябрь. В это время здесь обычно очень комфортная погода и мало дождей. А вот в июле и августе может быть довольно душно.



Какие авиакомпании летают из Украины в Стамбул / Фото Skyup.aero

Какие документы нужны для въезда

На время карантина Турция ввела дополнительные условия въезда. Теперь все туристы должны иметь:

страховку, которая покрывает расходы на лечение COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста;

е-анкету.

О ПЦР-тесте

Турецкая власть уже заявила о готовности ослабить ограничения после 15 апреля, если в стране будет наблюдаться стойкое снижение числа зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Сейчас же все, кто прибывают в Турцию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Его нужно сделать в сертифицированной Минздравом лаборатории не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Обратите внимание, что результат теста должен быть написан на английском языке. Это поможет избежать недоразумений.

Тест не нужен:

детям до 6 лет;

для транзитных пассажиров, путешествующих в третьи государства.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала

О е-анкете и HES-коде

Кроме негативного ПЦР-теста, туристы перед приездом в Турцию должны заполнить электронную анкету. Такое требование начало действовать еще с 15 марта. После заполнения анкеты онлайн для путешественника генерируют индивидуальный HES-код.

Важно! HES-код – это десятизначный код, который помогает идентифицировать туриста. С помощью кода турецкий Минздрав контролирует распространение COVID-19. Скажем, если у человека, с которым вы контактировали, обнаружили коронавирус, министерство здравоохранения уведомит вас об этом.

Заметим, что ранее получение HES-кода также было обязательным. Однако еще до недавнего времени туристы могли получить его лишь по прибытии в Турцию. Сделать это было не так легко, а сама процедура была чрезвычайно неудобной.

Поэтому, можно с уверенностью сказать, что требование заполнить электронную анкету онлайн до прибытия значительно облегчает жизнь туристам.

Заполнить анкету можно на сайте турецкого Минздрава.

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Без HES-кода в Турции будет трудно. Он нужен туристам в аэропорту, торговых центрах и общественном транспорте. К слову, чтобы беспрепятственно передвигаться по Стамбулу надо купить Istanbul card. Это можно сделать в аэропорту и практически возле каждой остановки общественного транспорта.



Автоматы для покупки Istanbul card / Фото stmbl.info

Стоит Istanbul card только 10 турецких лир. Автоматы принимают только наличные и не выдают сдачу. Но ее, к счастью, можно забросить на счет карты и использовать при оплате проезда.

После того как вы купите Istanbul card, к ней нужно привязать HES-код. Это можно сделать на официальном сайте Istanbul card.



Как привязать HES-код к Istanbul card / Инструкция 24 канала

Какие карантинные ограничения действуют в Стамбуле

Еще в начале марта в Турции начали постепенно снимать карантинные ограничения. Тогда разрешили возобновить работу ресторанов, кафе и баров, а также вернули учеников в школы. Кроме того, в провинциях с низким и средним уровнем риска заражения COVID-19 отменили комендантский час в выходные.

Но уже с 20 марта в Турции заговорили о третьей волне пандемии. Сейчас там фиксируют более 20 тысяч новых случаев заражения ежедневно. За это Стамбул попал в красную зону по уровню распространения коронавируса.

Правила карантина в Стамбуле:

Каждое воскресенье в Стамбуле действует локдаун . Правда, его ограничения не распространяются на продуктовые магазины и рынки. Они по-прежнему продолжают работать.

. Правда, его ограничения не распространяются на продуктовые магазины и рынки. Они по-прежнему продолжают работать. Кафе и рестораны работают теперь не только в формате на вынос, но и принимают посетителей внутри . Заведения питания работают с 7:00 до 19:00 с условием – заполненность лишь 50% мест.

. Заведения питания работают с 7:00 до 19:00 с условием – заполненность лишь 50% мест. И на улице, и в помещении обязательно нужно носить защитные маски . К слову, этого правила местные придерживаются отлично. Редко на улицах можно увидеть человека с приспущенной на подбородок маской.

. К слову, этого правила местные придерживаются отлично. Редко на улицах можно увидеть человека с приспущенной на подбородок маской. Наземные музеи, мечети и султанские дворцы работают в привычном режиме. Однако перед посещением все же лучше проверить расписание работы.

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Какой Стамбул на вкус

За века своего существования Стамбул успел побыть столицей трех империй – Римской, Византийской и Османской. Кроме того, это единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света – Европе и Азии. Только представьте, как долго культуры и традиции разного времени смешивались и совершенствовались перед тем, как дойти до наших дней.

Безусловно, Стамбул один из тех городов, который стоит попробовать не только на ощупь, но и на вкус. И для того, чтобы успеть попробовать и выпить все блюда трех дней точно будет мало! Поэтому предлагаем вам чек-лист с блюдами, которые обязательно надо попробовать в Стамбуле.

Must eat в Стамбуле

Турецкий чай и кофе – подаются в очень красивых кружках почти на каждом шагу. Турецкий чай прекрасно сочетается с восточными сладостями, его терпкий вкус перебивает сладкую пахлаву и рахат-лукум.

– подаются в очень красивых кружках почти на каждом шагу. Турецкий чай прекрасно сочетается с восточными сладостями, его терпкий вкус перебивает сладкую пахлаву и рахат-лукум. Донер (Döner) – напоминает хорошо знакомую всем шаурму. Это отличный вариант бюджетной уличной еды.

(Döner) – напоминает хорошо знакомую всем шаурму. Это отличный вариант бюджетной уличной еды. Балык экмек (Balık-Ekmek) – рыбный бутерброд, который можно купить на побережье на лодках и небольших кафе.

(Balık-Ekmek) – рыбный бутерброд, который можно купить на побережье на лодках и небольших кафе. Хамсе (Hamsi) – мелкая обжаренная рыба, которая подается с луком и хлебом.

(Hamsi) – мелкая обжаренная рыба, которая подается с луком и хлебом. Жареные каштаны и вареная кукуруза . Маленькие красные телеги с этими вкусностями можно встретить чуть ли не на каждом шагу.

и вареная . Маленькие красные телеги с этими вкусностями можно встретить чуть ли не на каждом шагу. Симиты – большие бублики с кунжутом. Очень красивые и инстаграмные. Их можно смаковать с чаем или фрешем.

– большие бублики с кунжутом. Очень красивые и инстаграмные. Их можно смаковать с чаем или фрешем. Кумпир (Kumpir) – запеченный картофель по-турецки. Подается с различными соусами и салатами.

(Kumpir) – запеченный картофель по-турецки. Подается с различными соусами и салатами. Дондурма – турецкое мороженое, которое отличается от оригинального своей тягучестью. Это и не удивительно, ведь в нее добавляют мастику и турецкую муку. А продавцы этого мороженого устроят вам настоящее шоу перед подачей.



Что стоит попробовать в Стамбуле / Фото Getty Images

Цены на питание

Национальная валюта Турции – турецкая лира. Именно ею рассчитываются и туристы, и местные. Кстати, если не удалось обменять гривны на лиры в Украине – не беда. Наличные можно снять в банкомате (их в Стамбуле немало), или же пользоваться картой. Комиссия за снятие наличных минимальная, а курс зависит от вашего банка.

Картой можно рассчитаться почти где угодно, терминалы есть даже у продавцов фруктов и сувениров. Хотя советуем все же иметь несколько десятков лир наличными.

К слову! Согласно данным Минфина, по состоянию на конец марта 1 турецкая лира стоит 3,5 – 3,7 гривны.

Цены на кафе могут приятно поразить туристов из Украины. Ведь кое-где стоимость блюд в заведениях Киева, Львова или Одессы в разы выше, чем в стамбульских кафе.

Для лучшего понимания:

турецкий чай стоит в среднем от 4 до 7 лир, то есть 14 – 25 гривен;

традиционный турецкий кофе – 10 – 20 лир (35 – 70 гривен)

влажный турецкий бургер – 7 лир (25 гривен);

жареная рыба в лаваше или хлебе (Balık ekmek) – от 24 до 40 лир (84 – 140 гривен);

симит (большой бублик) – 2,5 лиры (9 гривен);

искандер кебаб – 40 лир (140 гривен);

свежевыжатый фреш – 10 – 15 лир (35 – 52 гривны);

стаканчик свежих фруктов – 15 лир (52 гривны);

кумпир – 30 лир (105 гривен);

турецкие завтраки – от 28 лир в кафе и от 75 лир в ресторане (98 и 263 гривны).

Стоит заметить, что все цены актуальны по состоянию на конец марта 2021 года. Однако они могут отличаться в зависимости от заведения и его местоположения. И, конечно, не стесняйтесь торговаться, особенно покупая уличную еду.



Симит в Стамбуле / Фото 24 канала, Алена Захарова

Атмосферные места Стамбула

Этот город может похвастаться уникальным наследием и всемирно известными достопримечательностями разных эпох. В Стамбуле Запад встречается с Востоком, мусульманские мечети соседствуют с христианскими церквями, а на улицах можно встретить сооружения, которым не одна сотня лет.

Самые известные достопримечательности Стамбула расположены в историческом районе Султанахмет. Находясь там, обязательно загляните в:

Айя-Софию или же собор Святой Софии – одна из самых известных и знаковых достопримечательностей Стамбула, которая была и христианским собором, и мечетью. Трудно поверить, но Айя-Софию построили еще в 536 году по приказу императора Юстиниана.

или же собор Святой Софии – одна из самых известных и знаковых достопримечательностей Стамбула, которая была и христианским собором, и мечетью. Трудно поверить, но Айя-Софию построили еще в 536 году по приказу императора Юстиниана. Голубую мечеть – еще одна знаковая достопримечательность Стамбула, шедевр мусульманской архитектуры. Ее построили между 1609 и 1616 годами во времена правления султана Ахмета I. Мечеть назвали голубой из-за того, что именно этот цвет доминирует в дизайне.

Обратите внимание! По состоянию на конец марта 2021 года мечеть находится на реставрации. Пока неизвестно, когда именно закончатся ремонтные работы.



Голубая мечеть находится на реставрации / Фото Getty Images

Цистерны Базилика – это огромный подземный зал, потолок которого держат 336 колонн. Ранее в цистернах хранили питьевую воду на случай засухи или осады города.

– это огромный подземный зал, потолок которого держат 336 колонн. Ранее в цистернах хранили питьевую воду на случай засухи или осады города. Дворец Топкапы – самый большой и самый старый дворец в мире, который сохранился до наших дней. До 19 века – это был главный дворец турецкий султанов. Именно там жила украинская красавица Роксолана.​

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Гранд-базар – огромный квартал, представляющий собой лабиринт улиц с огромным количеством магазинов и людей. Его считают первым в мире "торговым центром". Чуть дальше от Гранд-базара расположен Египетский базар. Там можно купить те же украшения, сладости, кофе и текстиль, но по меньшей цене.



Гранд-базар в Стамбуле / Фото Getty Images

Мечеть Сулеймание – еще один символ Стамбула, который возвышается на высоком холме в историческом районе Султанахмет. На территории мечети есть бесплатная смотровая площадка, с которой открывается просто фантастический вид на город.

– еще один символ Стамбула, который возвышается на высоком холме в историческом районе Султанахмет. На территории мечети есть бесплатная смотровая площадка, с которой открывается просто фантастический вид на город. Дворец Долмабахче – главная резиденция последних поколений султанов и первых президентов Турции. Здание имеет роскошные интерьеры с десятками комнат для отдыха, хамамами, библиотекой и гаремом. Убранство дворца поражает – чего только стоят люстры из богемского стекла!

На север через бухту Золотой Рог лежит район Галата, увенчанный одноименной башней. От Галаты начинается одна из самых популярных улиц Стамбула — Истикляль, которая выходит на площадь Таксим. К северу от площади Таксим находится новый город — деловой и финансовый центр города. Там расположены небоскребы, современные торговые и офисные центры, множество неоклассических зданий и особняков в стиле модерн. И это далеко не все достопримечательности Стамбула!



Где погулять в Стамбуле / Фото Getty Images

Что привести из Стамбула

Сувенирных лавок в Стамбуле немало. Со всех сторон туристов зазывают опытные торгаши, которые продают сладости, украшения, магниты и миниатюры мечетей. Чтобы не растеряться в этом многообразии вещей, красок и ароматов, позаботьтесь о списке покупок заранее. Итак, что привести родным и друзьям на память о Стамбуле?

Различные турецкие сладости . Лучше брать на развес, предварительно попробовав. Часто сладости в коробках не такие вкусные. Кроме того, размер содержимого совсем не соответствует упаковке.

. Лучше брать на развес, предварительно попробовав. Часто сладости в коробках не такие вкусные. Кроме того, размер содержимого совсем не соответствует упаковке. Ковры и изделия из керамики . Конечно, если размеры ручной клади позволяют это сделать. А вот хрупкие вещи лучше не сдавать в багаж. В аэропорту чемоданы иногда забрасывают в багажный отсек самолета, не беспокоясь о том, что что-то внутри может побиться или сломаться.

. Конечно, если размеры ручной клади позволяют это сделать. А вот хрупкие вещи лучше не сдавать в багаж. В аэропорту чемоданы иногда забрасывают в багажный отсек самолета, не беспокоясь о том, что что-то внутри может побиться или сломаться. Чай и кофе . Здесь действует то же правило, что и со сладостями. Лучше покупать все это на развес на Гранд-Базаре. Там продавцы с радостью угостят вас напитком и помогут с выбором.

. Здесь действует то же правило, что и со сладостями. Лучше покупать все это на развес на Гранд-Базаре. Там продавцы с радостью угостят вас напитком и помогут с выбором. Украшения. Браслет или кольцо из серебра могут стать прекрасным напоминанием о путешествии. Главное – не забудьте торговаться, местные это любят и часто снижают цену.

Самое главное – отправляясь в Стамбул, позаботьтесь о мобильном интернете в роуминге, очистите память телефона, захватите дождевик и хорошее настроение.

Желаем незабываемого путешествия!