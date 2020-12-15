Одна из главных сооружений Стамбула и Турции – это дворец Топкапы. Именно туда едут миллионы туристов, чтобы узнать больше о султанах, их гареме и истории Османской империи.

Журналисты Travel24 собрали для вас интересные факты о сооружение.

Главный дворец

Построили его еще в 1478 году и сегодня все его залы и комнаты занимают площадь примерно 700 000 квадратных метров дворец Топкапы – самый большой и самый старый дворец в мире, который сохранился до наших дней.

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До 19 века – это был главный дворец турецкого султана. В 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую резиденцию – дворец Долмабахче. А в 1923 году Топкапы был объявлен музеем.

Защита столицы

Переводится Топкапы как "пушечные ворота". От турецких слов top – пушка, kapı – ворота, двери. Каждый раз, когда султан оставлял свою резиденцию, должен был звучать пушечный выстрел.

Еще одно название дворца Сераль, что означает "большой дом, дворец".

Жители дворца

Только в гареме насчитывается 400 комнат, где султан удерживал своих наложниц под наблюдением Валиде – своей матери. Иногда здесь было аж 300 наложниц. Наибольшее число жителей было 4 тысяч человек.



Покои султанской семьи \ Фото Waldo Miguez с сайта Pixabay

Судьба наложниц

Рабыни, которых продавали или дарили в султанский двор, не просто ждали своего "золотого времени". При гареме была школа, в которую принимали девочек от пяти лет и обучали этикету и искусства до 15 лет.



Элементы комнат в гареме \ Фото falco с сайта Pixabay

Один из самых популярных музеев

До времен коронавируса Топкапы ежегодно посещало около 2 миллионов туристов. Это один из самых богатых музеев мира. С 1985 года относится к Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Здесь хранится бриллиант Spoon Maker's Diamond, который имеет 86 карат, он является одним из крупнейших алмазов в мире.



Диамант, который сохраняется во дворце \ Фото с открытых источников

В дворцовой кухни хранится более 10 000 фарфоровых изделий, включая целадонову чашу Longquan XIV века, которая, по слухам, меняла цвет при прикосновении ядовитой пищей.

Прекрасный вид

Топкапы удобно расположился над Босфором. Наверное, с султанских покоев было хорошо видно всю столицу. А вот любимым местом султанов был позолоченный павильон Ифтарийе в четвертом дворе, который возвышается над садами дворца, Золотым Рогом и Галатской башней.

Любимое место султанов \ Фото с Facebook

Християнские религии

Турция – это мусульманская страна. Однако в Топкапы хранятся и христианские реликвии, которые попали сюда после завоевания Константинополя, например мумифицированная рука святого Иоанна Предтечи, которой он крестил Иисуса, и части черепа святого апостола Петра.