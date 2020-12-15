Одна з головних споруд Стамбула та Туреччини – це палац Топкапи. Саме туди їдуть мільйони туристів, щоб дізнатися більше про султанів, їх гарем та історію Османської імперії.

Журналісти Travel24 зібрали для вас цікаві факти про визначну споруду.

Головний палац

Побудували його ще у 1478 році і сьогодні всі його зали та кімнати займають площу приблизно 700 000 квадратних метрів палац Топкапи – найбільший і найстаріший палац у світі, який зберігся до наших днів.

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До 19 століття – це був головний палац турецький султанів. У 1854 султан Абдул-Меджід I переїхав у нову резиденцію – Палац Долмабахче. А у 1923 році був оголошений музеєм.

Захист столиці

Перекладається Топкапи як "гарматні ворота". Від турецьких слів top — гармата, kapı — ворота, двері. Кожен раз, коли султан залишав свою резиденцію, повинен був лунати гарматний постріл.

Ще одна назва палацу Сераль, що означає "великий будинок, палац".

Жителі палацу

Лише в Гаремі налічується 400 кімнат, де султан утримував своїх наложниць під наглядом Валіде – своєї матері. Іноді тут було аж 300 наложниць. Найбільше число жителів було 4 тисячі осіб.



Покої султанської родини \ Фото Waldo Miguez з сайту Pixabay

Доля наложниць

Рабині, яких продавали або дарували у султанський двір, не просто чекали свого "золотого часу". При гаремі була школа, в яку брали дівчаток від п'яти років і навчали етикету та мистецтва до 15 років.



Елементи кімнат у гаремі \ Фото falco з сайту Pixabay

Один з найпопулярніших музеїв

До часів коронавірусу Топкапи щорічно відвідувало близько 2 мільйони туристів. Це один з найбагатших музеїв світу. З 1985 року належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Тут зберігається діамант Spoon Maker's Diamond, який має 86 карат, є одним з найбільших алмазів у світі.



Діамант, який зберігається у палаці \ Фото з відкритих джерел

У палацовій кухні зберігається понад 10 000 порцелянових виробів, включаючи целадонову чашу Longquan XIV століття, яка, за чутками, міняла колір під час дотику отруйною їжею.

Прекрасний вид

Топкапи зручно розташувався над Босфором. Напевно, з султанських покоїв було добре видно всю столицю. А ось улюбленим місцем султанів був позолочений павільйон Іфтарійе у четвертому дворі, який височить над садами палацу, Золотим Рогом і Галатської вежею.



Улюблене місце султанів \ Фото з Facebook

Християнські релігії

Туреччина – це мусульманська країна. Проте у Топкапи зберігаються і християнські реліквії, які потрапили сюди після завоювання Константинополя, наприклад муміфікована рука святого Іоанна Предтечі, якою він хрестив Ісуса, і частини черепа святого апостола Петра.