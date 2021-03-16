В Турции прибывающие путешественники должны сдавать ПЦР-тесты. Однако назвали условия, при которых некоторые жесткие требования могут отменить.

Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он заверил, что власть готова ослабить действующие ограничения после 15 апреля, если в стране будет наблюдаться устойчивое снижение количества зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Читайте также: SkyUp анонсировал полеты в Стамбул еще с двух украинских городов

Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев,

– сказал Эрсой.

Второе условие – массовость и динамика процесса вакцинации в тех странах, откуда будут приезжать туристы. Он также напомнил, что в Турции уже вакцинировано более 11 миллионов человек, а к концу апреля, согласно планам, привитые должны быть уже 50-60 миллионов местных жителей.

Условия въезда в Турцию:

отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сдать не раньше, чем за 72 часа до вылета рейса;

детям младше шести лет тест не нужен;

также не нужен тест для транзитных пассажиров, следующих в третьи страны;

с 15 марта перед выездом путешественники должны будут заполнять электронную анкету.

Президент Совета региональных представителей TÜRSAB в Западной Анталии Ризу Перчина заявил, что с 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России.