У Туреччині мандрівники, які прибувають, повинні здавати ПЛР-тести. Проте назвали умови, при яких деякі жорсткі вимоги можуть скасувати.

Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой. Він запевнив, що влада готова послабити обмеження після 15 квітня, якщо в країні буде спостерігатися стійке зниження кількості зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.

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Якщо ми побачимо зниження числа випадків, то ми застосуємо нашу торішню практику: перестанемо запитувати довідки з негативним ПЛР-тестом у іноземців,

– сказав Ерсой.

Друга умова – масовість і динаміка процесу вакцинації в тих країнах, звідки будуть приїжджати туристи. Він також нагадав, що в Туреччині вже вакциновано понад 11 мільйонів людей, а до кінця квітня, згідно з планами, щеплені повинні бути вже 50-60 мільйонів місцевих жителів.

Умови в'їзду до Туреччини:

негативний результат тесту на коронавірус, який необхідно здати не раніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу;

дітям молодше шести років тест не потрібен;

також не потрібен тест для транзитних пасажирів, які слідують в треті держави;

з 15 березня перед виїздом мандрівники повинні будуть заповнювати електронну анкету.