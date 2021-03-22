Некоторые страны открывают свои границы для украинцев с определенными требованиями. Но этого летнего сезона туристы будут удивлены ценами туров, которые по прогнозам с мая подорожают на 30%.

Об этом рассказала директор одного из туристических агентств Татьяна Сидоришина. Подорожание туров она объясняет тем, что в прошлом году туристическая отрасль понесла серьезные убытки, и курортные страны понимают, что выбор у желающих отправиться в отпуск – ограничен.

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Отмечается, что в 2020 году почти миллион украинцев посетили Турцию, примерно 750 тысяч – Египет, а на третьем месте расположились Болгария и Черногория – около 500 тысяч.

Сейчас туры в эти страны значительно подорожают. Если хотите сэкономить, то нужно бронировать заранее, но в таком случае вы не будете уверены в возврате средств или переносе даты.

Раннее бронирование, как правило, экономит стоимость тура. Это факт. От 10 до 20%, в зависимости от отеля, можно сэкономить, – отметила Татьяна.

Однако в таком случае необходимо быть точно уверенным в выборе страны, отеля, даты и количество дней. Эксперт отметила, что не будет возможности что-то изменить: количество ночей, количество пассажиров, если вдруг не получится улететь. Вам нужно четко понимать условия, если будет какое-то аннулирования или отмена.

Но и в таком случае есть вариант для выхода – страхование, которое делают индивидуально, в зависимости от выбора туроператора.

Мы обязательно делаем страхования от невылета, которое за минусом франшизы компенсирует стоимость тура, – добавила Сидоришина.

Однако эксперты советуют не медлить и лететь в отпуск уже в мае, ведь цены к июлю могут ощутимо взлететь.

Согласно с вариантами на сегодня, отдых в мае и уже летом на популярных курортах имеет такую ​​разницу в ценах:

Турецкий Кемер или Алания в мае обойдется в 11 – 12 тысяч гривен на двоих, а в июле – 16 – 18 тысяч гривен

в мае обойдется в 11 – 12 тысяч гривен на двоих, а в июле – 16 – 18 тысяч гривен Шарм-эль-Шейх в Египте на май будет стоить 14 – 16 тысяч гривен на двоих, а на июль – от 18 до 22 тысяч гривен

на май будет стоить 14 – 16 тысяч гривен на двоих, а на июль – от 18 до 22 тысяч гривен Болгария в мае будет стоить 8 – 9 тысяч гривен, а в июле – от 10 до 12 тысяч гривен

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением карантинных требований.