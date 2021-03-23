Введение COVID-паспортов для свободных путешествий: ЕС поддержал проект
Ранее Европейская комиссия предложила создать цифровой сертификат вакцинации для свободного передвижения внутри Европейского Союза во время COVID-19. Страны ЕС поддержали проект внедрения.
Источник:брифинг по итогам заседания Совета ЕС
Об этом заявил Марош Шефчович – заместитель председателя ЕК на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.
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По его словам, чтобы создать сертификаты до середины июня, странам Евросоюза необходимо выполнить колоссальную работу за короткий период.
Цифровой зеленый сертификат получат те, кто вакцинировался от коронавируса, получил отрицательный тест или оправился от COVID-19. Его можно будет получить бесплатно в цифровом или печатном варианте для путешествий внутри ЕС.
Что известно о паспортах вакцинации
- Еврокомиссия показала как будет выглядеть COVID-паспорт, а также объяснила, как он будет работать
- Некоторые страны, например Израиль, уже активно используют так называемые "зеленые паспорта". В частности, там проводят культурные мероприятия только для вакцинированных.
- Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ ЕС, пишет, что такие паспорта появятся в Евросоюзе не ранее чем через несколько месяцев. Их смогут получить только после прививки вакцинами, которые утверждены регулятором ЕС.
- В то же время ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта.
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