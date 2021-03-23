Ранее Европейская комиссия предложила создать цифровой сертификат вакцинации для свободного передвижения внутри Европейского Союза во время COVID-19. Страны ЕС поддержали проект внедрения.

Об этом заявил Марош Шефчович – заместитель председателя ЕК на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.

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По его словам, чтобы создать сертификаты до середины июня, странам Евросоюза необходимо выполнить колоссальную работу за короткий период.

Цифровой зеленый сертификат получат те, кто вакцинировался от коронавируса, получил отрицательный тест или оправился от COVID-19. Его можно будет получить бесплатно в цифровом или печатном варианте для путешествий внутри ЕС.

Что известно о паспортах вакцинации