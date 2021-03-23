Запровадження COVID-паспортів для вільних подорожей: ЄС підтримав проєкт
Раніше Європейська комісія запропонувала створити цифровий сертифікат вакцинації для вільного пересування всередині Європейського Союзу під час COVID-19. Країни ЄС підтримали проєкт запровадження.
Про це заявив Марош Шефчович – заступник голови ЄК на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів з європейських справ.
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За його словами, щоб створити сертифікати до середини червня країнам Євросоюзу необхідно виконати колосальну роботу за короткий період.
Цифровий зелений сертифікат отримають ті, хто вакцинувався від коронавірусу, отримав негативний тест або одужав від COVID-19. Його можна буде отримати безкоштовно в цифровому або друкованому варіанті для подорожей всередині ЄС.
Що відомо про паспорти вакцинації
- Єврокомісія показала як виглядатиме COVID-паспорт, а також пояснила, як він працюватиме
- Деякі країни, наприклад Ізраїль, вже активно використовують так звані "зелені паспорти". Зокрема, там проводять культурні заходи лише для вакцинованих
- Bloomberg, посилаючись на внутрішній документ ЄС, пише, що такі паспорти з'являться в Євросоюзі не раніше ніж за кілька місяців. Їх зможуть отримати лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС
- Водночас ВООЗ все ще не рекомендує країнам вводити COVID-паспорти
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