Греція і Румунія прагнуть якнайшвидше домовитися про COVID-паспорти для подорожей
Румунія та Греція домовляються про подорожі громадян з використанням сертифікатів про вакцинацію. У такий спосіб вони хочуть відновити туристичні поїздки між двома країнами.
Джерело:AP
На пресконференції в Бухаресті Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що Греція охоче прийматиме туристів з Румунії до того, як Європейський Союз домовиться про створення власних сертифікатів щеплення від коронавірусу.
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Ми хочемо обговорити з Міністром туризму Румунії можливість приймати туристів навіть до досягнення угоди на європейському рівні, – зазначив Теохаріс.
Також він додав, що Греція прийматиме сертифікати вакцинації, видані Румунією, і що туристи з цієї східноєвропейської держави зможуть відвідувати Грецію вже з середини квітня – за місяць до офіційного відкриття туристичного сезону в країні – 14 травня.
Своєю чергою, Міністр туризму Румунії Клаудіу Насуї заявив, що уряд прийме остаточне рішення з цього питання.
До пандемії коронавірусу щороку Грецію відвідували понад мільйон румунів.
Відзначимо, в Європі хочуть ввести так звані COVID-паспорти, однак ініціатива не є однозначною.
Що відомо про паспорти вакцинації
- Деякі країни, наприклад Ізраїль, вже активно використовують так звані "зелені паспорти". Зокрема, там проводять культурні заходи лише для вакцинованих.
- Bloomberg, посилаючись на внутрішній документ ЄС, пише, що такі паспорти з'являться в Євросоюзі не раніше ніж за кілька місяців. Їх зможуть отримати лише після щеплення вакцинами, які затверджені регулятором ЄС.
- Водночас ВООЗ все ще не рекомендує країнам вводити COVID-паспорти.
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