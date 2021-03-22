Румыния и Греция договариваются о путешествиях граждан с использованием сертификатов о вакцинации. Таким образом они хотят восстановить туристические поездки между двумя странами.

На пресс-конференции в Бухаресте Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что Греция будет охотно принимать туристов из Румынии до того, как Европейский Союз договорится о создании собственных сертификатов прививки от коронавируса.

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Мы хотим обсудить с Министром туризма Румынии возможность принимать туристов даже до достижения соглашения на европейском уровне, – отметил Теохарис.

Также он добавил, что Греция будет принимать сертификаты вакцинации, выданные Румынией, и туристы с этого восточноевропейского государства смогут посещать Грецию уже с середины апреля – за месяц до официального открытия туристического сезона в стране – 14 мая.

В свою очередь, Министр туризма Румынии Клаудиу Насуи заявил, что правительство примет окончательное решение по этому вопросу.

К пандемии коронавируса ежегодно Грецию посещали более миллиона румын.

Отметим, в Европе хотят ввести так называемые COVID-паспорта, однако инициатива не является однозначной.

Что известно о паспортах вакцинации