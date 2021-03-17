В Исландию будет разрешен въезд всем, кто сделал прививку от коронавируса. Новая мера вступит в силу 18 марта.

Такая политика, действующая с 20 января для путешественников из Шенгенской зоны, будет распространена на всех, независимо от страны прибытия. Таможенные органы Исландии будут принимать свидетельства о вакцинации по образцу стран Шенгенской зоны или "желтую карточку" от Всемирной организации здравоохранения.

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Всем тем, кто был полностью вакцинирован от COVID-19, будет разрешено поехать в Исландию без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин, – говорится в заявлении Министерства здравоохранения Исландии.

В качестве альтернативы все туристы смогут пройти тест на антитела до коронавируса.

Этот шаг делает Исландию одной из первых европейских стран, которые открыли свои границы за пределами Шенгенской зоны, что охватывает 26 стран – большинство из 27 членов ЕС, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

С помощью новой политики Исландия надеется увеличить поток посетителей с США и Великобритании.

По данным Worldometer, по состоянию на 17 марта 2021 года в Исландии обнаружено 6 087 случаев заражения коронавирусом, из них 29 летальных.

Отметим, ранее Китай заявил, что с 15 марта будет впускать на территорию страны иностранных туристов с теми же документами, что и до пандемии. Однако упрощение касается только тех, кто вакцинировался от COVID-19 китайскими препаратами.